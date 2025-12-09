Ο Τζίμι Κίμελ ανανέωσε το συμβόλαιό του με το ABC για έναν ακόμη χρόνο

Το συμβόλαιό του με το δίκτυο ABC της Disney για ένα χρόνο ανανέωσε ο Τζίμι Κίμελ κάτι το οποίο σημαίνει ότι τουλάχιστον μέχρι το 2027 θα συνεχιστεί το επιτυχημένο σόου «Jimmy Kimmel Live!», γράφει ο Guardian.

Το Bloomberg ήταν το πρώτο που δημοσίευσε την είδηση τη Δευτέρα (08.12.2025), σημειώνοντας ότι ο Τζίμι Κίμελ και η Disney συμφώνησαν για μία μονοετή παράταση. Το συμβόλαιό πριν την ανανέωση έληγε τον Μάιο του 2026.

Επίσης έκανε γνωστό ότι η συμφωνία είχε επιτευχθεί πριν από αρκετό καιρό αλλά η επίσημη ανακοίνωση καθυστέρησε από σεβασμό προς τον Στίβεν Κόλμπερτ (Stephen Colbert). Σημειώνεται ότι το καλοκαίρι το CBS ανακοίνωσε την διακοπή της διάσημης εκπομπής του «The Late Show with Stephen Colbert» η οποία θα ολοκληρώσει τον κύκλο της, τον Μάιο του 2026.

Η είδηση της ανανέωσης του συμβολαίου του Κίμελ έρχεται μετά από μια περίοδο έντασης για την εκπομπή του. Τον Σεπτέμβριο, το σόου ανεστάλη για λίγο από το ABC, μετά από πιέσεις δύο από τους μεγαλύτερους συνεργάτες του δικτύου, τις εταιρείες Nexstar και Sinclair, καθώς και από την Ομοσπονδιακή Επιτροπή Επικοινωνιών εξαιτίας σχολίων του παρουσιαστή σχετικά με τη δολοφονία του συντηρητικού διαμορφωτή της κοινής γνώμης (influencer) και συγγραφέα, Τσάρλι Κερκ (Charlie Kirk).

Η αναστολή της εκπομπής προκάλεσε ευρεία κατακραυγή και πυροδότησε μια εθνική συζήτηση στις ΗΠΑ σχετικά με την ελευθερία του λόγου.

Το Αμερικανικό Ίδρυμα για τα Ατομικά Δικαιώματα και την Έκφραση (FIERE) σε ανακοίνωσή του την εποχή της αναστολής, είχε δηλώσει, ότι το περιστατικό ήταν ένα ακόμη παράδειγμα μέσου ενημέρωσης που «υπέκυψε κάτω από την κυβερνητική πίεση με αποτέλεσμα η εκάστοτε κυβέρνηση να συνεχίζει να εκβιάζει και να ασκεί αντίποινα σε ραδιοτηλεοπτικούς φορείς και εκδότες που την επικρίνουν».

Και προσθέτει: «Δεν μπορούμε να είμαστε μια χώρα όπου οι παρουσιαστές των βραδινών εκπομπών να υπηρετούν τις επιθυμίες του προέδρου. Αλλά μέχρι οι θεσμοί να αποκτήσουν σθένος και να μάθουν να αντιστέκονται στην πίεση της κυβέρνησης, αυτή είναι η χώρα που είμαστε».