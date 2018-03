Ο τζιχαντιστής του Ερντογάν – Αποκαλυπτικό video από την εισβολή στο Αφρίν

Οι τουρκικές δυνάμεις που εδώ και δυο μήνες πολιορκούσαν την Αφρίν είχαν στο πλευρό τους Σύρους μαχητές. Μέλη του Ελεύθερου Συριακού Στρατού. Είναι οι αντίπαλοι του Άσαντ. Αλλά φαίνεται πως δεν είναι μόνο αυτό.

Μέσα στον καταιγισμό προπαγανδιστικών εικόνων για την εισβολή στην Αφρίν, μάλλον κανείς δεν είδε ότι σε ένα από τα video «πρωταγωνιστεί» μεταξύ άλλων ένας τζιχαντιστής.

Ένας άνδρας που φορά μαύρα ρούχα και μαύρη κουκλουλα. Μόνο τα μάτια του είναι ακάλυπτα. Θυμίζει τους δήμιους των τζιχαντιστών. Τον διαβόητο Τζιχάντι Τζον και τους άλλους.

Βρίσκεται πάνω σε ένα φορτηγό που μπαίνει στο Αφρίν. Είναι όρθιος στην καρότσα, πίσω από ένα πολυβόλο. Στο αριστερό του χέρι κρατά ένα μαχαίρι. Και κοιτώντας την κάμερα κάνει μια ανατριχιαστική κίνηση: βάζει το μαχαίρι στο ύψος του λαιμού του και το κινεί από τη μια πλευρά στην άλλη. Σαν μήνυμα «θα σας σφάξω».

Το video όπου φαίνεται ο… τζιχαντιστής μεταδόθηκε από το τηλεοπτικό δίκτυο AHaber.

Όπως έγραψε στο twitter ο εξόριστος δημοσιογράφος Αμπντουλάχ Μποζκούρτ, πρόκειται για κανάλι που ανήκει στην οικογένεια του Ρετζέπ Ταγίπ Ερντογάν…

This is #Turkey-backed thugs as they enter into #Afrin. In the end, watch the knife-wielding masked jihadist in black outfit making cut-throat sign as he stands behind the machine gun mounted in the bed of a truck.

This video aired at #Erdogan-family owned AHaber news channel pic.twitter.com/zYuygg3sFx

— Abdullah Bozkurt (@abdbozkurt) March 19, 2018