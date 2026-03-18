Ο Τζο Κεντ είχε εκμυστηρευτεί στον Τζέι Ντι Βανς ότι θα παραιτηθεί ένα 24ωρο πριν: «Μίλα με τον Τραμπ»

Οι ΗΠΑ και ειδικά ο Ντόναλντ Τραμπ δεν μπορούν να χωνέψουν την παραίτηση του διευθυντή του Εθνικού Κέντρου Αντιτρομοκρατίας των ΗΠΑ, Τζο Κεντ, ενός ένθερμου – μέχρι πρότινος – υποστηρικτή της εξωτερική πολιτικής του Τραμπ, ωστόσο αποκαλύπτεται ότι αντιπρόεδρος Τζέι Ντι Βανς το γνώριζε.

Σύμφωνα με τη Daily Mail, λίγες ώρες πριν υποβάλει την παραίτησή του, ο Κεντ φέρεται να είχε εκμυστηρευτεί την πρόθεσή του στον αντιπρόεδρο του Τραμπ, Τζέι Ντι Βανς, ο οποίος αποτελεί έναν από τους στενότερους πολιτικούς του συμμάχους.

Αξιωματούχος του Λευκού Οίκου ανέφερε πως ο Βανς τον προέτρεψε να επικοινωνήσει τόσο με την προσωπάρχη του Λευκού Οίκου Σούζι Γουάιλς όσο και με τον ίδιο τον Τραμπ πριν λάβει την τελική του απόφαση, επισημαίνοντας ότι θα πρέπει να επιδείξει σεβασμό προς τον αμερικανό πρόεδρο.

Ο Κεντ παρέδωσε την επιστολή παραίτησής του στον αντιπρόεδρο περίπου 24 ώρες πριν αποχωρήσει οριστικά από τη θέση του. Στη συνάντηση φέρεται να ήταν παρούσα και η επικεφαλής της Εθνικής Υπηρεσίας Πληροφοριών, Τούλσι Γκάμπαρντ. Δεν έχει γίνει σαφές εάν ο Βανς ενημέρωσε άλλα μέλη της κυβέρνησης για τις προθέσεις του Κεντ ή τον Τραμπ.

Στην επιστολή του, ο πρώην – πλέον – επικεφαλής του Εθνικού Κέντρου Αντιτρομοκρατίας εξαπέλυσε ευθείες κατηγορίες, υποστηρίζοντας ότι ο πρόεδρος «παραπλανήθηκε ώστε να πλήξει το Ιράν λόγω πίεσης από το Ισραήλ και το ισχυρό αμερικανικό λόμπι του», προσθέτοντας: «Δεν μπορώ, με καθαρή συνείδηση, να στηρίξω τον συνεχιζόμενο πόλεμο». Παράλληλα, κατηγόρησε τον Τραμπ ότι εγκατέλειψε τις αρχές μη παρέμβασης που είχε προβάλει προεκλογικά, κάνοντας λόγο για σημαντική πολιτική μεταστροφή.

«Καλό που έφυγε» είπε ο Τραμπ

Ο ίδιος ο πρόεδρος, μιλώντας σε δημοσιογράφους στο Οβάλ Γραφείο λίγο μετά την ανακοίνωση της παραίτησης, εμφανίστηκε ικανοποιημένος από την αποχώρηση του Κεντ.

«Όταν διάβασα τη δήλωσή του, κατάλαβα ότι είναι καλό που έφυγε, γιατί είπε ότι το Ιράν δεν αποτελεί απειλή. Το Ιράν ήταν απειλή – κάθε χώρα το αναγνώριζε», δήλωσε, προσθέτοντας: «Όταν κάποιος συνεργάζεται μαζί μας και δεν θεωρεί το Ιράν απειλή, δεν τον θέλουμε».

After much reflection, I have decided to resign from my position as Director of the National Counterterrorism Center, effective today.



I cannot in good conscience support the ongoing war in Iran. Iran posed no imminent threat to our nation, and it is clear that we started this… pic.twitter.com/prtu86DpEr — Joe Kent (@joekent16jan19) March 17, 2026

Η παραίτηση του Κεντ προκάλεσε άμεσες αντιδράσεις στη βάση του κινήματος MAGA. Η Μάρτζορι Τέιλορ Γκριν χαρακτήρισε τον Κεντ «σπουδαίο Αμερικανό ήρωα», ενώ η Κάντας Όουενς επέκρινε σφοδρά τον Τραμπ, κάνοντας λόγο για «ντροπιαστικό πρόεδρο» ενώ ο συντηρητικός Αμερικανός δημοσιογράφος και πρώην παρουσιαστής του Fox News Τάκερ Κάρλσον χαρακτήρισε τα στρατιωτικά χτυπήματα «απολύτως αηδιαστικά και άσχημα».