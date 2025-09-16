Κόσμος

Ο βασιλιάς Κάρολος «έσπασε» το πρωτόκολλο μετά από 4 αιώνες – Ο χαιρετισμός με φιλί στο μάγουλο με την Κέιτ Μίντλετον

Το φέρετρο θα μεταφερθεί στο βασιλικό κοιμητήριο Φρόγκμορ, κοντά στο κάστρο του Ουίνδσορ όπου όλα είναι έτοιμα για την υποδοχή του προεδρικού ζεύγους των ΗΠΑ
Ο βασιλιάς Κάρολος χαιρετίζει την Κέιτ Μίντλεντον
Ο βασιλιάς Κάρολος χαιρετίζει την Κέιτ Μίντλεντον / REUTERS/ Toby Melville

Μια παράδοση αιώνων «έσπασε» ο βασιλιάς Κάρολος στην κηδεία της Δούκισσας του Κεντ- έγινε σήμερα (16.09.2025) ο πρώτος βρετανός μονάρχης εδώ και σχεδόν τέσσερις αιώνες που παρέστη σε Καθολική κηδεία, όταν μαζί με άλλα μέλη της βασιλικής οικογένειας έδωσε το παρών στη νεκρώσιμη ακολουθία.  

Ως Υπέρτατος Κυβερνήτης της Προτεσταντικής Εκκλησίας της Αγγλίας, ο βασιλιάς Κάρολος παραμέρισε το πρωτόκολλο για να παραστεί στην κηδεία της δούκισσας του Κεντ στον καθεδρικό ναό του Ουέστμινστερ χωροστατούντος του καρδιναλίου Βίνσεντ Νίκολς, πνευματικού ηγέτη των Καθολικών σε Αγγλία και Ουαλία.

Η δούκισσα Αικατερίνη (Κάθριν Γουόρσλεϊ), η οποία έγινε μέλος της βασιλικής οικογένειας το 1961 όταν παντρεύτηκε τον πρίγκιπα Εδουάρδο, δούκα του Κεντ, έφυγε από τη ζωή στις 4 Σεπτεμβρίου σε ηλικία 92 ετών.

Η σχέση της με το εμβληματικό τουρνουά τένις του Γουίμπλεντον θα μείνει αλησμόνητη, αφού από το 1969 συμμετείχε στην απονομή τροπαίων.

Βασιλιάς Κάρολος και πρίγκιπας Γουίλιαμ
Βασιλιάς Κάρολος και πρίγκιπας Γουίλιαμ / REUTERS/ Toby Melville

Ήταν επίσης γνωστή για τη μεταστροφή της στον Ρωμαιοκαθολικισμό το 1994 – το πρώτο μέλος της βρετανικής βασιλικής οικογένειας μετά τον βασιλιά Κάρολο Β’ το 1685.

Η βασιλική οικογένεια της Βρετανίας στην κηδεία της δούκισσας του Κεντ
Η βασιλική οικογένεια της Βρετανίας στην κηδεία της δούκισσας του Κεντ / REUTERS/ Toby Melville

Στην τελετή παρευρέθησαν επίσης ο διάδοχος του βρετανικού θρόνου, ο πρίγκιπας Γουίλιαμ και η σύζυγός του Κέιτ Μίντλετον. Μάλιστα, ο φακός του Reuters κατέγραψε τη στιγμή του ένθερμου χαιρετισμού της Μίντλετον με τον πεθερό της, βασιλιά Κάρολο.

Bασιλιάς Κάρολος και Κέιτ Μίντλεντον
Bασιλιάς Κάρολος και Κέιτ Μίντλεντον / REUTERS/ Toby Melville

Η βασίλισσα Καμίλα απουσίαζε καθώς αναρρώνει από οξεία ιγμορίτιδα.

Το φέρετρο θα μεταφερθεί στο βασιλικό κοιμητήριο Φρόγκμορ, κοντά στο κάστρο του Ουίνδσορ όπου όλα είναι έτοιμα για την υποδοχή του προεδρικού ζεύγους των ΗΠΑ.

Σχόλια
Σχολίασε εδώ
50 /50
2000 /2000
Όροι Χρήσης. Το site προστατεύεται από reCAPTCHA, ισχύουν Πολιτική Απορρήτου & Όροι Χρήσης της Google.
Κόσμος
Ακολουθήστε το Νewsit.gr στο Google News και ενημερωθείτε πρώτοι για όλη την ειδησεογραφία και τα τελευταία νέα της ημέρας
Πιο δημοφιλή
1
2
3
4
5
Μη χάσετε
1
2
3
4
5
Κόσμος: Περισσότερα άρθρα
Zapad 2025: Ο Πούτιν πήγε με στρατιωτική στολή να παρακολουθήσει τις στρατιωτικές ασκήσεις με τη Λευκορωσία
Οι ασκήσεις βρίσκονται σε εξέλιξη σε 41 πεδία εκπαίδευσης σε Ρωσία και Λευκορωσία, με τη συμμετοχή 100.000 στρατιωτών και την εμπλοκή περίπου 10.000 οπλικών συστημάτων
Ο Ρώσος πρόεδρος Πούτιν παρακολουθεί τις στρατιωτικές ασκήσεις Zapad-2025 στην περιοχή του Νίζνι Νόβγκοροντ
Newsit logo
Newsit logo