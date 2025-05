Ο βασιλιάς Κάρολος έστειλε επιστολή στον Τζο Μπάιντεν μετά τη διάγνωση πως πάσχει από καρκίνο του προστάτη

Ο βασιλιάς Κάρολος, που δίνει και ο ίδιος μάχη με τον καρκίνο, εξέφρασε τη συμπαράστασή του στον πρώην πρόεδρο των ΗΠΑ Τζο Μπάιντεν, που διαγνώστηκε με επιθετικό καρκίνο του προστάτη, με μια προσωπική επιστολή, όπως ανακοίνωσε το Παλάτι του Μπάκιγχαμ.

Η επιστολή του βρετανού μονάρχη βασιλιά Κάρολου στον Τζο Μπάιντεν ακολούθησε τα μηνύματα συμπαράστασης που απέστειλαν πολιτικοί στον 82χρονο Μπάιντεν μετά την ανακοίνωση της διάγνωσής του.

Ο βασιλιάς Κάρολος υπενθυμίζεται ότι διαγνώστηκε με καρκίνο τον Φεβρουάριο το 2024 μετά από τριών διανυκτερεύσεων στο νοσοκομείο The London Clinic στο Μαίρυλεμπον για επέμβαση διόγκωσης του προστάτη. Οι επακόλουθες διαγνωστικές εξετάσεις εντόπισαν μια μορφή καρκίνου.

Ο Μπάιντεν, που είναι ο γηραιότερος πρόεδρος στην ιστορία των ΗΠΑ, έσπασε τη σιωπή του και με μια ανάρτησή του μίλησε ανοικτά για το πρόβλημα υγείας που αντιμετωπίζει καθώς έχει επιθετικό καρκίνο του προστάτη.

«Ο καρκίνος μας αγγίζει όλους. Όπως τόσοι πολλοί από εσάς, η Τζιλ και εγώ έχουμε μάθει ότι είμαστε πιο δυνατοί στα δύσκολα. Σας ευχαριστούμε που μας στηρίζετε με αγάπη και υποστήριξη», έγραψε στην ανάρτησή του στο X ο Τζο Μπάιντεν την οποία συνόδευε μια selfie με την σύζυγό του.

Cancer touches us all. Like so many of you, Jill and I have learned that we are strongest in the broken places. Thank you for lifting us up with love and support. pic.twitter.com/oSS1vGIiwU