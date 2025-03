Ο βασιλιάς Κάρολος υποδέχτηκε τον Βολοντίμιρ Ζελένσκι στο Norfolk του Ηνωμένου Βασιλείου

Μόλις λίγες ημέρες αφότου ο Ντόνανλτ Τραμπ αποδέχθηκε πρόσκληση από τον βασιλιά Κάρολο για μια «πρωτοφανή» δεύτερη κρατική επίσκεψη, ο Ουκρανός πρόεδρος, Βολοντίμιρ Ζελένσκι «πρόλαβε» τον Αμερικανό πρόεδρο και βρέθηκε στο Sandringham Estate την Κυριακή (02.03.2025).

Ο Βολοντίμιρ Ζελένσκι προσγειώθηκε στο Ηνωμένο Βασίλειο χτες Σάββατο, για να παραστεί στη σύνοδο κορυφής για την άμυνα της Ουκρανίας, με Ευρωπαίους ηγέτες που φιλοξένησε ο πρωθυπουργός Κιρ Στάρμερ, στο Lancaster House του Λονδίνου. Λίγες ώρες μετά τη σύνοδο, ο Ουκρανός πρόεδρος επισκέφτηκε και τον βασιλιά Κάρολο.

Με ελικόπτερο μεταφέρθηκε ο Βολοντίμιρ Ζελένσκι από το Λονδίνο στην πόλη Νόρφλοκ, στο Sandringham Estate, όπου τον υποδέχτηκε ο βασιλιάς Κάρολος.

Ο βασιλιάς Κάρολος είχε δώσει την πλήρη υποστήριξή του στον πρόεδρο Ζελένσκι λέγοντας ότι η Ουκρανία έχει γίνει μάρτυρας «απερίγραπτης επιθετικότητας» μετά από «απρόκλητη επίθεση στη γη τους».

Από την πλευρά του ο Βολοντίμιρ Ζελένσκι δήλωσε: «Είμαι πολύ χαρούμενος που η Αυτού Μεγαλειότητα ο Βασιλιάς αποδέχθηκε αυτή την συνάντηση».

