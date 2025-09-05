Κόσμος

Ο Βλαντίμιρ Πούτιν απειλεί: «Κάθε ξένη στρατιωτική παρουσία στην Ουκρανία θα αποτελεί νόμιμο στόχο»

Από το Βλαδιβοστόκ, ο Ρώσος πρόεδρος προειδοποίησε ότι κάθε ξένη στρατιωτική παρουσία στην Ουκρανία θα θεωρείται νόμιμος στόχος για τον ρωσικό στρατό – Παράλληλα κάλεσε τον Ζελένσκι να μεταβεί στη Μόσχα για διαπραγματεύσεις
Ο Πρόεδρος της Ρωσίας Βλαντιμίρ Πούτιν
Ο Πρόεδρος της Ρωσίας Βλαντιμίρ Πούτιν / Sputnik / Alexander Kazakov / Pool via Reuters

Μια άμεση προειδοποίηση. Μιλώντας στο Οικονομικό Φόρουμ της Ανατολής στο Βλαδιβοστόκ, ο Βλαντίμιρ Πούτιν δήλωσε ότι ενδεχόμενες ξένες δυνάμεις που θα σταθμεύσουν στην Ουκρανία θα θεωρηθούν νόμιμοι στόχοι για ρωσικά πλήγματα, σύμφωνα με το Sky News.

Η δήλωση του Βλαντίμιρ Πούτιν έγινε την επομένη της συνάντησης στο Παρίσι, όπου 26 χώρες της λεγόμενης «συμμαχίας των προθύμων» ανακοίνωσαν την πρόθεσή τους να στείλουν δυνάμεις στην Ουκρανία για να διασφαλίσουν την ασφάλεια μετά από μια πιθανή συμφωνία εκεχειρίας.

Σύμφωνα με τον Ρώσο πρόεδρο, μια τέτοια ανάπτυξη στρατευμάτων δεν θα είχε «κανένα λόγο ύπαρξης» αν επιτευχθεί συμφωνία ειρήνης, διαβεβαιώνοντας ότι θα σεβαστεί κάθε συμφωνία που θα τερματίσει τη σύγκρουση. Μια υπόσχεση που προκαλεί σκεπτικισμό, καθώς η Μόσχα έχει στο παρελθόν παραβιάσει πολλές συνθήκες ασφαλείας, μεταξύ αυτών και το Μνημόνιο της Βουδαπέστης, πριν προχωρήσει στην προσάρτηση της Κριμαίας και την εισβολή στην Ουκρανία.

Κάλεσμα προς τον Ζελένσκι

Στο ίδιο φόρουμ, ο Πούτιν ανανέωσε την πρόσκλησή του προς τον πρόεδρο της Ουκρανίας, Βολοντίμιρ Ζελένσκι, να έρθει στη Μόσχα για συνομιλίες, υποσχόμενος την προσωπική του ασφάλεια. «Ο καλύτερος τόπος για συνομιλίες είναι η Μόσχα», τόνισε, επαναλαμβάνοντας μια πρόταση που έχει διατυπωθεί αρκετές φορές από το Κρεμλίνο.

Το Κίεβο και οι σύμμαχοί του έχουν απορρίψει κατ’ επανάληψη την ιδέα, θεωρώντας την μη ρεαλιστική και επικίνδυνη στο σημερινό πλαίσιο.

Ρωσική οικονομία και ασιατικές συμμαχίες

Ο Πούτιν εκμεταλλεύτηκε επίσης το βήμα του φόρουμ για να εξυμνήσει την ανθεκτικότητα της ρωσικής οικονομίας παρά τις δυτικές κυρώσεις. Αν και πολλές ξένες επιχειρήσεις έχουν αποχωρήσει από τη χώρα από το 2022 και αρκετοί ειδικοί προειδοποιούν για πιθανή ύφεση, ο Ρώσος πρόεδρος ισχυρίστηκε ότι «πολλές δυτικές εταιρείες θέλουν να επιστρέψουν» στη Ρωσία.

Παράλληλα, ανέδειξε την εμβάθυνση της συνεργασίας με την Κίνα, έπειτα από την πρόσφατη επίσκεψή του στο Πεκίνο, όπου ήταν επίσημος προσκεκλημένος στη στρατιωτική παρέλαση του Σι Τζινπίνγκ και υπέγραψε μνημόνιο συμφωνίας για ένα μεγάλο έργο αγωγού φυσικού αερίου. «Η Ρωσία και η Κίνα έχουν πολλά κοινά συμφέροντα», τόνισε, αναφερόμενος επίσης στις «καλές σχέσεις» με άλλες ασιατικές χώρες, όπως η Ινδία και η Ινδονησία.

Σχόλια
Σχολίασε εδώ
50 /50
2000 /2000
Όροι Χρήσης. Το site προστατεύεται από reCAPTCHA, ισχύουν Πολιτική Απορρήτου & Όροι Χρήσης της Google.
Κόσμος
Ακολουθήστε το Νewsit.gr στο Google News και ενημερωθείτε πρώτοι για όλη την ειδησεογραφία και τα τελευταία νέα της ημέρας
Πιο δημοφιλή
1
2
3
4
5
Μη χάσετε
1
2
3
4
5
Κόσμος: Περισσότερα άρθρα
Υπόθεση αιμομιξίας στην Κύπρο: 14χρονος έκανε σεξ με την αδελφή του και έστελνε τα «ροζ» βίντεο στους φίλους του
Ο 14χρονης καλούσε τους φίλους του να κάνουν σεξ με την αδελφή του - Συνολικά βρέθηκαν 9 «αμαρτωλά» βίντεο - Η ανήλικη κατέθεσε πως η πράξη ήταν συναινετική
Περιπολικό 1
Κλίμα: Οι πυρκαγιές υποβαθμίζουν την ποιότητα του αέρα σε απόσταση χιλιάδων χιλιομέτρων σύμφωνα με τον ΟΗΕ
Έκθεση της μετεωρολογικής υπηρεσίας του ΟΗΕ, προειδοποιεί για τον παγκόσμιο αντίκτυπο των δασικών πυρκαγιών που παράγουν ένα τοξικό μείγμα ρύπων, απειλώντας την υγεία εκατομμυρίων ανθρώπων πολύ πέρα από τις πληγείσες περιοχές
Καπνός στη Χίο
Η επανεμφάνιση της Μελάνια Τραμπ στον Λευκό Οίκο σε δείπνο με Ζούκερμπεργκ, Γκέιτς, Κουκ και Άλτμαν - Μεγάλος απών ο Έλον Μασκ
«Τα ρομπότ είναι εδώ. Το μέλλον μας δεν είναι πλέον επιστημονική φαντασία», δήλωσε η Πρώτη Κυρία των ΗΠΑ στη συνάντηση της Ομάδας Εργασίας του Λευκού Οίκου για την Εκπαίδευση στην Τεχνητή Νοημοσύνη
Μελάνια Τραμπ Ντόναλντ Τραμπ
Δυο ισχυροί μετασεισμοί στο Αφγανιστάν μετά τα φονικά Ρίχτερ με τους 2.205 νεκρούς - Ανησυχία για περισσότερα θύματα
Ο ΟΗΕ προειδοποίησε για τον κίνδυνο εμφάνισης μεταδοτικών ασθενειών λόγω του συνωστισμού που επικρατεί στους πρόχειρους καταυλισμούς που έχουν δημιουργηθεί για τους σεισμοπαθείς
Σεισμός στο Αφγανιστάν
Ανάλυση CNN: Ο Τραμπ και ο Πούτιν στην ίδια γραμμή για την Ουκρανία – Η Ρωσία κατηγορεί τους Ευρωπαίους ότι μπλοκάρουν τις προσπάθειες ειρήνης
Οι πρόεδροι των ΗΠΑ και της Ρωσίας συμφωνούν να δείξουν την Ευρώπη ως υπεύθυνη για το διπλωματικό αδιέξοδο στην Ουκρανία– Το Κρεμλίνο κατηγόρησε εκ νέου την Ευρώπη ότι σαμποτάρει κάθε λύση
Ο Βλαντίμιρ Πούτιν
Newsit logo
Newsit logo