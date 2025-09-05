Ο Βλαντίμιρ Πούτιν απειλεί: «Κάθε ξένη στρατιωτική παρουσία στην Ουκρανία θα αποτελεί νόμιμο στόχο»

Μια άμεση προειδοποίηση. Μιλώντας στο Οικονομικό Φόρουμ της Ανατολής στο Βλαδιβοστόκ, ο Βλαντίμιρ Πούτιν δήλωσε ότι ενδεχόμενες ξένες δυνάμεις που θα σταθμεύσουν στην Ουκρανία θα θεωρηθούν νόμιμοι στόχοι για ρωσικά πλήγματα, σύμφωνα με το Sky News.

Η δήλωση του Βλαντίμιρ Πούτιν έγινε την επομένη της συνάντησης στο Παρίσι, όπου 26 χώρες της λεγόμενης «συμμαχίας των προθύμων» ανακοίνωσαν την πρόθεσή τους να στείλουν δυνάμεις στην Ουκρανία για να διασφαλίσουν την ασφάλεια μετά από μια πιθανή συμφωνία εκεχειρίας.

Σύμφωνα με τον Ρώσο πρόεδρο, μια τέτοια ανάπτυξη στρατευμάτων δεν θα είχε «κανένα λόγο ύπαρξης» αν επιτευχθεί συμφωνία ειρήνης, διαβεβαιώνοντας ότι θα σεβαστεί κάθε συμφωνία που θα τερματίσει τη σύγκρουση. Μια υπόσχεση που προκαλεί σκεπτικισμό, καθώς η Μόσχα έχει στο παρελθόν παραβιάσει πολλές συνθήκες ασφαλείας, μεταξύ αυτών και το Μνημόνιο της Βουδαπέστης, πριν προχωρήσει στην προσάρτηση της Κριμαίας και την εισβολή στην Ουκρανία.

Κάλεσμα προς τον Ζελένσκι

Στο ίδιο φόρουμ, ο Πούτιν ανανέωσε την πρόσκλησή του προς τον πρόεδρο της Ουκρανίας, Βολοντίμιρ Ζελένσκι, να έρθει στη Μόσχα για συνομιλίες, υποσχόμενος την προσωπική του ασφάλεια. «Ο καλύτερος τόπος για συνομιλίες είναι η Μόσχα», τόνισε, επαναλαμβάνοντας μια πρόταση που έχει διατυπωθεί αρκετές φορές από το Κρεμλίνο.

Το Κίεβο και οι σύμμαχοί του έχουν απορρίψει κατ’ επανάληψη την ιδέα, θεωρώντας την μη ρεαλιστική και επικίνδυνη στο σημερινό πλαίσιο.

Ρωσική οικονομία και ασιατικές συμμαχίες

Ο Πούτιν εκμεταλλεύτηκε επίσης το βήμα του φόρουμ για να εξυμνήσει την ανθεκτικότητα της ρωσικής οικονομίας παρά τις δυτικές κυρώσεις. Αν και πολλές ξένες επιχειρήσεις έχουν αποχωρήσει από τη χώρα από το 2022 και αρκετοί ειδικοί προειδοποιούν για πιθανή ύφεση, ο Ρώσος πρόεδρος ισχυρίστηκε ότι «πολλές δυτικές εταιρείες θέλουν να επιστρέψουν» στη Ρωσία.

Παράλληλα, ανέδειξε την εμβάθυνση της συνεργασίας με την Κίνα, έπειτα από την πρόσφατη επίσκεψή του στο Πεκίνο, όπου ήταν επίσημος προσκεκλημένος στη στρατιωτική παρέλαση του Σι Τζινπίνγκ και υπέγραψε μνημόνιο συμφωνίας για ένα μεγάλο έργο αγωγού φυσικού αερίου. «Η Ρωσία και η Κίνα έχουν πολλά κοινά συμφέροντα», τόνισε, αναφερόμενος επίσης στις «καλές σχέσεις» με άλλες ασιατικές χώρες, όπως η Ινδία και η Ινδονησία.