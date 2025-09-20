Συμβαίνει τώρα:
Ο Βολοντίμιρ Ζελένσκι θα συναντηθεί με τον Ντόναλντ Τραμπ στο περιθώριο της Γενικής Συνέλευσης του ΟΗΕ

Ο Ουκρανός πρόεδρος επιβεβαίωσε ότι θα έχει συνομιλίες την επόμενη εβδομάδα στη Νέα Υόρκη με τον Ντόναλντ Τραμπ, στο περιθώριο της ετήσιας Γενικής Συνέλευσης των Ηνωμένων Εθνών
Ο Βολοντίμιρ Ζελένσκι
Ο Βολοντίμιρ Ζελένσκι / Φωτογραφία αρχείου / REUTERS / Alina Smutko

Ο Βολοντίμιρ Ζελένσκι ανακοίνωσε ότι θα συναντηθεί με τον Αμερικανό πρόεδρο Ντόναλντ Τραμπ κατά τη διάρκεια της 80ής Γενικής Συνέλευσης του ΟΗΕ. Σύμφωνα με δηλώσεις του σε ομάδα δημοσιογράφων υπό εμπάργκο, η συνάντηση θα πραγματοποιηθεί στο περιθώριο των εργασιών στη Νέα Υόρκη.

Ο Ζελένσκι διευκρίνισε ότι θα θέσει δύο κρίσιμα ζητήματα στις συνομιλίες με τον Τραμπ: τις εγγυήσεις ασφαλείας σε περίπτωση ειρηνευτικής συμφωνίας με τη Μόσχα, καθώς και την ενίσχυση των κυρώσεων κατά της Ρωσίας, ένα σημείο στο οποίο το Κίεβο βασίζεται στη στήριξη της Ουάσιγκτον.

Κόσμος
