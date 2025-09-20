Ο Βολοντίμιρ Ζελένσκι θα συναντηθεί με τον Ντόναλντ Τραμπ στο περιθώριο της Γενικής Συνέλευσης του ΟΗΕ

Ο Βολοντίμιρ Ζελένσκι ανακοίνωσε ότι θα συναντηθεί με τον Αμερικανό πρόεδρο Ντόναλντ Τραμπ κατά τη διάρκεια της 80ής Γενικής Συνέλευσης του ΟΗΕ. Σύμφωνα με δηλώσεις του σε ομάδα δημοσιογράφων υπό εμπάργκο, η συνάντηση θα πραγματοποιηθεί στο περιθώριο των εργασιών στη Νέα Υόρκη.

Ο Ζελένσκι διευκρίνισε ότι θα θέσει δύο κρίσιμα ζητήματα στις συνομιλίες με τον Τραμπ: τις εγγυήσεις ασφαλείας σε περίπτωση ειρηνευτικής συμφωνίας με τη Μόσχα, καθώς και την ενίσχυση των κυρώσεων κατά της Ρωσίας, ένα σημείο στο οποίο το Κίεβο βασίζεται στη στήριξη της Ουάσιγκτον.