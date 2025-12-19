Κόσμος

Ο χιονάνθρωπος «γίγαντας» της Κίνας με ύψος 19 μέτρα – Εντυπωσιάζει ο τρόπος κατασκευής του

64 γλύπτες εργάστηκαν για 11 ημέρες για να φτιάξουν την παγωμένη ατραξιόν
Ο χιονάνθρωπος - γίγαντας της Κίνας
Ο χιονάνθρωπος - γίγαντας της Κίνας

Μία εικόνα από την Κίνα που κάνει τον γύρο των social media ξεφεύγει από τη συνηθισμένη, βαριά ειδησεογραφία. Στο Qunli Music Park, στην πόλη Χαρμπίν της επαρχίας Χεϊλονγκτζιάνγκ, εργάτες και καλλιτέχνες συνεργάστηκαν για να στήσουν έναν γιγαντιαίο χιονάνθρωπο, ύψους 19 μέτρων, κατασκευασμένο από χιλιάδες κυβικά μέτρα χιονιού.

Το έργο στην Κίνα ξεπερνά κάθε προηγούμενο: είναι ένα μέτρο ψηλότερο από τον περσινό χιονάνθρωπο, ενώ για την κατασκευή του χρησιμοποιήθηκαν περίπου 3.500 κυβικά μέτρα τεχνητού χιονιού.

Εξήντα τέσσερις γλύπτες εργάστηκαν για έντεκα ημέρες ώστε να πάρει μορφή αυτό το εντυπωσιακό έργο με το κλασικό κόκκινο κασκόλ και το χαμογελαστό πρόσωπο.

Ο χιονάνθρωπος έχει γίνει το σύμβολο του χειμερινού τουρισμού στην περιοχή, προσελκύοντας εκατομμύρια επισκέπτες κάθε χρόνο.

Σχόλια
Σχολίασε εδώ
50 /50
2000 /2000
Όροι Χρήσης. Το site προστατεύεται από reCAPTCHA, ισχύουν Πολιτική Απορρήτου & Όροι Χρήσης της Google.
Κόσμος
Ακολουθήστε το Νewsit.gr στο Google News και ενημερωθείτε πρώτοι για όλη την ειδησεογραφία και τα τελευταία νέα της ημέρας
Πιο δημοφιλή
1
2
3
4
5
Πιο σχολιασμένα
356
113
98
83
83
Κόσμος: Περισσότερα άρθρα
Ο Πούτιν δηλώνει πρόθυμος να λήξει τον πόλεμο και ρίχνει το «μπαλάκι» στην Ουκρανία: «Δεν είναι έτοιμη για ειρηνευτικές συνομιλίες»
Εξέφρασε την ικανοποίησή του για τα εδάφη που κατακτά τον τελευταίο καιρό ο ρωσικός στρατός στην Ουκρανία, διαβεβαιώνοντας ότι «προελαύνει σε όλα τα μέτωπα»
Βλαντιμίρ Πούτιν
Newsit logo
Newsit logo