Ο χιονάνθρωπος «γίγαντας» της Κίνας με ύψος 19 μέτρα – Εντυπωσιάζει ο τρόπος κατασκευής του

Μία εικόνα από την Κίνα που κάνει τον γύρο των social media ξεφεύγει από τη συνηθισμένη, βαριά ειδησεογραφία. Στο Qunli Music Park, στην πόλη Χαρμπίν της επαρχίας Χεϊλονγκτζιάνγκ, εργάτες και καλλιτέχνες συνεργάστηκαν για να στήσουν έναν γιγαντιαίο χιονάνθρωπο, ύψους 19 μέτρων, κατασκευασμένο από χιλιάδες κυβικά μέτρα χιονιού.

Το έργο στην Κίνα ξεπερνά κάθε προηγούμενο: είναι ένα μέτρο ψηλότερο από τον περσινό χιονάνθρωπο, ενώ για την κατασκευή του χρησιμοποιήθηκαν περίπου 3.500 κυβικά μέτρα τεχνητού χιονιού.

Εξήντα τέσσερις γλύπτες εργάστηκαν για έντεκα ημέρες ώστε να πάρει μορφή αυτό το εντυπωσιακό έργο με το κλασικό κόκκινο κασκόλ και το χαμογελαστό πρόσωπο.

Ο χιονάνθρωπος έχει γίνει το σύμβολο του χειμερινού τουρισμού στην περιοχή, προσελκύοντας εκατομμύρια επισκέπτες κάθε χρόνο.