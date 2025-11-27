Κόσμος

Ο Ζελένσκι δεν υπογράφει συμφωνία που περιλαμβάνει παραχώρηση εδαφών, λέει ο προσωπάρχης του

«κανένας άνθρωπος με σώας τας φρένας» δεν θα έκανε κάτι τέτοιο, είπε χαρακτηριστικά
Βολοντίμιρ Ζελένσκι
REUTERS / Umit Bektas

Ο Βολοντίμιρ Ζελένσκι δεν πρόκειται να συμφωνήσει σε παραχώρηση εδαφών στη Ρωσία με αντάλλαγμα την ειρήνη στην Ουκρανία.

Αυτό δήλωσε προσωπάρχης του Βολοντίμιρ Ζελένσκι, ο Αντρίι Γερμάκ, σε συνέντευξη που παραχώρησε στο αμερικανικό περιοδικό Atlantic για τις ειρηνευτικές προσπάθειες στην Ουκρανία.

«Όσο ο Ζελένσκι είναι πρόεδρος, κανείς δεν πρέπει να περιμένει πως θα παραχωρήσουμε εδάφη.

Δεν θα υπογράψει (συμφωνία για) παραχώρηση εδαφών», δήλωσε ο Γερμάκ, συμπληρώνοντας πως «κανένας άνθρωπος με σώας τας φρένας» δεν θα έκανε κάτι τέτοιο.

Κόσμος
