Ο Ζελένσκι «έκλεισε» συμφωνία που επιτρέπει σε γαλλικές εταιρείες να κατασκευάζουν drones στην Ουκρανία

Ο Ουκρανός πρόεδρος, Βολοντίμιρ Ζελένσκι, ανακοίνωσε σήμερα (21.07.2025) πιθανές συμφωνίες με γαλλικές εταιρείες με στόχο την παραγωγή drones στην Ουκρανία.

«Είμαστε έτοιμοι να επεκτείνουμε την από κοινού αμυντική παραγωγή. Υπάρχει μια απόφαση από γαλλικές εταιρείες να ξεκινήσουν την παραγωγή drones στην Ουκρανία κάτι που είναι εξαιρετικά πολύτιμο» δήλωσε ο Ζελένσκι.

Ο Ουκρανός πρόεδρος έκανε σχετική ανάρτηση στο Χ, μετά τη συνάντηση που είχε με τον Γάλλο υπουργό Εξωτερικών Ζαν Νοέλ Μπαρό στο Κίεβο.

Thank you, President Zelensky, for your trust and today’s powerful exchange in Kyiv.



Air defense, troop training, drone production, sanctions — France delivers, and will keep delivering. French drones will be built on Ukrainian soil: that’s what sovereignty and strategic trust… https://t.co/TVlmPvmNs3