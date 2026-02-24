Ο Ζελένσκι μιλάει πρώτη φορά μέσα από το προεδρικό καταφύγιο και χλευάζει τον Πούτιν 4 χρόνια μετά την εισβολή στην Ουκρανία

Ο Βολοντίμιρ Ζελένσκι χλευάζει τον Βλαντιμίρ Πούτιν και αποκαλύπτει το υπόγειο καταφύγιό του σε βίντεο για την επέτειο της ρωσικής εισβολής στην Ουκρανία.

«Σήμερα συμπληρώνονται ακριβώς τέσσερα χρόνια από τότε που ο Πούτιν υποσχέθηκε να καταλάβει το Κίεβο σε τρεις ημέρες», είπε ο Ζελένσκι μέσα από το καταφύγιό του.

«Και αυτό λέει πολλά για την αντίστασή μας, για τον τρόπο με τον οποίο η Ουκρανία αγωνίζεται όλο αυτό το διάστημα».

«Πίσω από αυτά τα λόγια βρίσκονται εκατομμύρια άνθρωποι, μεγάλο θάρρος, σκληρή δουλειά, επιμονή και ένα μακρύ ταξίδι που η Ουκρανία έχει διανύσει από τις 24 Φεβρουαρίου, πριν από τέσσερα χρόνια», είπε.



Στο βίντεο, ο Ζελένσκι φαίνεται να περπατά στο υπόγειο συγκρότημα που χρησιμοποιήθηκε νωρίτερα στον πόλεμο για να προστατεύσει τον ίδιο και την ουκρανική ηγεσία από την προσπάθεια του Πούτιν να τους εξοντώσει.

«Δεν είχαμε δείξει ποτέ πριν αυτή την εγκατάσταση», είπε.

«Στην αρχή του πολέμου υπήρχαν εκατοντάδες άνθρωποι εδώ. Δούλευα εδώ και μετά ανέβαινα επάνω για να σας απευθυνθώ.

Η ομάδα μας ήταν εδώ, η κυβέρνηση, καθημερινές στρατιωτικές συσκέψεις, τηλεφωνήματα, αναζήτηση λύσεων».

Έδειξε ένα «μικρό δωμάτιο στο καταφύγιο» όπου «είχα τις πρώτες μου συνομιλίες με ηγέτες του κόσμου στην αρχή του πολέμου.

«Εδώ μίλησα με τον Πρόεδρο Μπάιντεν. Εδώ άκουσα: “Βολοντίμιρ, υπάρχει απειλή, πρέπει να φύγεις επειγόντως από την Ουκρανία. Είμαστε έτοιμοι να σε βοηθήσουμε σε αυτό”» και εδώ απάντησα ότι “χρειαζόμουν όπλα, όχι μεταφορά”», περιγράφει ο Ζελένσκι.

Ο πρόεδρος της Ουκρανίας Βολοντίμιρ Ζελένσκι μίλησε μέσω βίντεο στην ολομέλεια του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου στις Βρυξέλλες και χαρακτήρισε τον Πούτιν «ενσάρκωση του πολέμου». Ο ίδιος, αφού ευχαρίστησε την Ευρώπη για τη στήριξη, μίλησε για τον πόλεμο, που, όπως είπε, «δεν τον επιλέξαμε, δεν τον ξεκινήσαμε, δεν τον προκαλέσαμε και κάνουμε ό,τι μπορούμε για να σταματήσει».

Ο Ζελένσκι ολοκλήρωσε την ομιλία του επαναλαμβάνοντας πολλές φορές τη λέξη «παρακαλώ» και, απευθυνόμενος στους νομοθέτες του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου, που όρθιοι χειροκροτούσαν παρατεταμένα, είπε, «Παρακαλώ, υπερασπιστείτε τον ευρωπαϊκό τρόπο ζωής. Παρακαλώ, στηρίξτε την Ουκρανία. Παρακαλώ, υποστηρίξτε τη διπλωματία για την ειρήνη».