OHE σε Τραμπ για τις απειλές κατά του Ιράν: Κανένας στρατιωτικός στόχος δεν δικαιολογεί καταστροφή κοινωνικών υποδομών

Λίγες ώρες απομένουν μέχρι οι ΗΠΑ να «εξαπολύσουν την κόλαση» εναντίον του Ιράν, όπως έχει προειδοποιήσει τα τελευταία 24ωρα ο Ντόναλντ Τραμπ. «Βαθιά ανήσυχος» από τοποθετήσεις που υπονοούν ότι άμαχος πληθυσμός ή ολόκληροι πολιτισμοί μπορεί να υποστούν τις συνέπειες πολιτικών και στρατιωτικών αποφάσεων είναι ο Αντόνιο Γκουτέρες, όπως είπε ο εκπρόσωπος Τύπου του Γενικού Γραμματέα του ΟΗΕ, ο Στεφάν Ντουζαρίκ.

«Φωτογραφίζοντας» τον Ντόναλντ Τραμπ, ο οποίος απειλεί με ισοπεδωτικό χτύπημα το Ιράν, ο εκπρόσωπος του Αντόνιο Γκουτέρες τόνισε ότι «δεν υπάρχει στρατιωτικός στόχος, ο οποίος να δικαιολογεί τη συνολική καταστροφή των υποδομών μίας κοινωνίας ή την εσκεμμένη πρόκληση δεινών σε άμαχο πληθυσμό».

Ο Γενικός Γραμματέας, πρόσθεσε ο Στεφάν Ντουζαρίκ, επαναλαμβάνει ότι οι συγκρούσεις τελειώνουν όταν οι ηγέτες επιλέγουν τον διάλογο αντί της καταστροφής. «Η επιλογή αυτή εξακολουθεί να υπάρχει. Και πρέπει να γίνει τώρα», ανέφερε.

Παράλληλα, κάλεσε σε εντατικοποίηση των διπλωματικών προσπαθειών για την εξεύρεση ειρηνικής διεξόδου, σημειώνοντας ότι ο προσωπικός απεσταλμένος του ΓΓ ΟΗΕ, ο Ζαν Αρνό, μεταβαίνει στην περιοχή για να στηρίξει αυτές τις προσπάθειες.

Ταυτόχρονα, ο Γενικός Γραμματέας απηύθυνε έκκληση για την αποκατάσταση της ελεύθερης ναυσιπλοΐας στα Στενά του Ορμούζ, υπενθυμίζοντας ότι, όπως έχει ήδη δηλώσει, «όταν στραγγαλίζονται τα Στενά, οι φτωχότεροι και πιο ευάλωτοι του κόσμου δεν μπορούν να αναπνεύσουν».