Οι διαπραγματεύσεις των ΗΠΑ με την Ουκρανία είναι «εποικοδομητικές» λέει η Γαλλία: «Η ειρήνη να διασφαλίζει τα ευρωπαϊκά συμφέροντα»

Συνεχίζονται με ακάθεκτο ρυθμό οι διαπραγματεύσεις ανάμεσα στην Ουκρανία και στις ΗΠΑ για τον τερματισμό του πολέμου, με κορυφαίους Αμερικανούς, Ουκρανούς και Ευρωπαίους αξιωματούχους και διπλωμάτες στη Γενεύη να εργάζονται εντατικά για ένα σχέδιο που θα οδηγήσει στην λήξη των εχθροπραξιών.

Η πρόταση του Ντόναλντ Τραμπ με τα περίφημα 28 σημεία για τον τερματισμό της ρωσικής εισβολής στην Ουκρανία προκάλεσε «τσουνάμι» αντιδράσεων και διπλωματικών επαφών με ευρωπαϊκές χώρες να συμμετέχουν ενεργά σε διαπραγματεύσεις που κινούνται «με μεγάλη κινητικότητα» όπως είπε χαρακτηριστικά Γερμανός κυβερνητικός αξιωματούχος.

Αρχικά, ο Γάλλος υπουργός Εξωτερικών Ζαν-Νοέλ Μπαρό τόνισε πως οι συνομιλίες στη Γενεύη με τις ΗΠΑ για την Ουκρανία ήταν «εποικοδομητικές και χρήσιμες».

«Οι εργασίες εξακολουθούν να δημιουργούν τις συνθήκες για μια ειρήνη που σέβεται την κυριαρχία της Ουκρανίας και εγγυάται τα συμφέροντα και την ασφάλεια της Ευρώπης», σημείωσε ο Μπαρό σε ανάρτησή του στο μέσο κοινωνικής δικτύωσης X.

Ο υπουργός Εξωτερικών της Γαλλίας πρόσθεσε ότι μίλησε σχετικά με τις συνομιλίες με τους Ευρωπαίους ομολόγους του και τον Ουκρανό υπουργό Εξωτερικών.

Από την πλευρά του, ο Πολωνός πρωθυπουργός Ντόναλντ Τουσκ δήλωσε σήμερα (24.11.2025) στους δημοσιογράφους, στο περιθώριο της συνόδου ΕΕ – Αφρικανικής Ένωσης στη Λουάντα της Αγκόλας, ότι «καμία συμφωνία σχετικά με την Ουκρανία δεν μπορεί να επιτραπεί να υπονομεύσει την ασφάλεια της Πολωνίας και της Ευρώπης, αλλά αντιθέτως θα πρέπει να την ενισχύσει».

«Κατ’ αρχήν θετικά» βλέπει η ομοσπονδιακή κυβέρνηση τις διαπραγματεύσεις που διεξάγονται στην Γενεύη για την Ουκρανία και θεωρεί κομβικής σημασίας το γεγονός ότι η ΕΕ συμμετέχει στη διαδικασία, ειδικά σε ό,τι αφορά τα σημεία που σχετίζονται με την ασφάλειά της, δήλωσε σήμερα (24.11.2025) ο αναπληρωτής κυβερνητικός εκπρόσωπος, Σεμπάστιαν Χίλε.

Ο ίδιος ανέφερε ακόμη ότι «το σημαντικό είναι να τελειώσει ο πόλεμος και να σταματήσει η αιματοχυσία», ενώ επισήμανε και ότι ο καγκελάριος Φρίντριχ Μερτς συμμετέχει ενεργά στις διαδικασίες από κοινού με τους ηγέτες της Γαλλίας Εμανουέλ Μακρόν και της Βρετανίας Κιρ Στάρμερ

Ο κ. Χίλε τόνισε επίσης την «μεγάλη ενότητα» των κρατών-μελών της Ευρωπαϊκής Ένωσης και τόνισε:

«Βλέπουμε πολύ θετικά το γεγονός ότι επιτέλους σημειώνεται πρόοδος και χαιρετίζουμε επίσης το γεγονός ότι το ζήτημα προχωρά. Αυτό που για την ΕΕ είναι κομβικής σημασίας, είναι ότι η Ευρώπη συμμετέχει σε όλα τα σημεία τα οποία αφορούν εμάς και την ασφάλειά μας – αυτό το τόνισε και ο Αμερικανός υπουργός Εξωτερικών και η ξεκάθαρη δήλωση ότι η Ουκρανία εξακολουθεί να έχει την πλήρη στήριξη της Ευρωπαϊκής Ένωσης».