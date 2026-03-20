Οι Φρουροί της Επανάστασης απαντούν στον Νετανιάχου: Μπορούμε και κατασκευάζουμε ακόμα βαλλιστικούς πυραύλους

«Μπορούμε να το κάνουμε και σε συνθήκες πολέμου» αναφέρουν μετά τις δηλώσεις του Ισραηλινού πρωθυπουργού
ΙRGC/WANA (West Asia News Agency)/Handout via REUTERS

Απάντηση στον πρωθυπουργό του Ισραήλ, Μπέντζαμιν Νετανιάχου, έδωσαν οι Φρουροί της Επανάστασης, ξεκαθαρίζοντας πως η Τεχεράνη συνεχίζει να κατασκευάζει πυραύλους παρά τις ισραηλινές και αμερικανικές εκτιμήσεις.

Ο Μπέντζαμιν Νετανιάχου είχε δηλώσει πως το Ιράν δεν μπορεί πλέον να κατασκευάζει πυραύλους, μετά τους συνεχόμενους βομβαρδισμούς από τις δυνάμεις Ισραήλ και ΗΠΑ. Ο εκπρόσωπος των Φρουρών της Επανάστασης ωστόσο ξεκαθάρισε πως το Ιράν μπορεί να παράγει πυραύλους ακόμη και σε συνθήκες πολέμου.

Αναφερόμενος στο πώς τα ιρανικά σχολεία θεωρούν το 20 άριστα, ο στρατηγός δηλώνει: «Η “βαθμολογία” της βιομηχανίας πυραύλων μας είναι 20 και δεν υπάρχει ανησυχία σε αυτό το ζήτημα, γιατί παράγουμε πυραύλους ακόμα και σε συνθήκες πολέμου, κάτι που είναι εντυπωσιακό, και δεν υπάρχει κανένα ιδιαίτερο πρόβλημα στην αποθήκευση», είπε ο στρατηγός Άλι Μοχαμάντ Ναινί, σύμφωνα με την ιρανική εφημερίδα IRAN.

Πρόσθεσε πως ο πόλεμος θα συνεχιστεί για όσο χρειαστεί. «Αυτοί οι άνθρωποι περιμένουν ο πόλεμος να συνεχιστεί μέχρι ο εχθρός να εξαντληθεί πλήρως», είπε ο στρατηγός αναφερόμενος στον ιρανικό λαό.

