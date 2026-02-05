Οι Φρουροί της Επανάστασης συνέλαβαν δύο πετρελαιοφόρα στον Κόλπο με ένα εκατ. λίτρα λαθραίων καυσίμων

Δύο πετρελαιοφόρα στον Κόλπο συνέλαβαν οι Φρουροί της Επανάστασης, μετέδωσε σήμερα (05.02.2026) το πρακτορείο ειδήσεων Tasnim, χωρίς να διευκρινίσει τη σημαία τους ούτε την εθνικότητα των πληρωμάτων.

«Περισσότερα από ένα εκατομμύριο λίτρα καυσίμου, προϊόν λαθρεμπορίου, βρέθηκαν στα δύο πλοία», αναφέρει το δημοσίευμα για τη σύλληψη του πετρελαιοφόρου από τους Φρουρούς της Επανάστασης προσθέτοντας ότι «15 μέλη πληρώματος ξένης υπηκοότητας οδηγήθηκαν ενώπιον της δικαιοσύνης».

Όπως αναφέρουν πηγές, οι ιρανικές αρχές εντόπισαν τα δύο πλοία στο πλαίσιο στοχευμένων επιχειρήσεων επιτήρησης και συλλογής πληροφοριών. Το φορτίο τους κατασχέθηκε, ενώ τα σκάφη τέθηκαν υπό τον πλήρη έλεγχο των αρμόδιων αρχών του Ιράν.

Η παράνομη εμπορία καυσίμων εξακολουθεί να αποτελεί τεράστιο πρόβλημα για τις ιρανικές αρχές, καθώς το καθεστώς εκτεταμένων επιδοτήσεων σε βενζίνη και ντίζελ συγκρατεί τις τιμές στο εσωτερικό της χώρας. Το γεγονός αυτό δημιουργεί ισχυρά οικονομικά κίνητρα για λαθραία διακίνηση προς γειτονικά κράτη, όπου τα καύσιμα πωλούνται σε σαφώς υψηλότερες τιμές.