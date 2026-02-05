Κόσμος

Οι Φρουροί της Επανάστασης συνέλαβαν δύο πετρελαιοφόρα στον Κόλπο με ένα εκατ. λίτρα λαθραίων καυσίμων

Οι ιρανικές αρχές εντόπισαν τα δύο πλοία στο πλαίσιο στοχευμένων επιχειρήσεων και το φορτίο τους κατασχέθηκε
Φρουροί της Επανάστασης
Φρουροί της Επανάστασης

Δύο πετρελαιοφόρα στον Κόλπο συνέλαβαν οι Φρουροί της Επανάστασης, μετέδωσε σήμερα (05.02.2026) το πρακτορείο ειδήσεων Tasnim, χωρίς να διευκρινίσει τη σημαία τους ούτε την εθνικότητα των πληρωμάτων.

«Περισσότερα από ένα εκατομμύριο λίτρα καυσίμου, προϊόν λαθρεμπορίου, βρέθηκαν στα δύο πλοία», αναφέρει το δημοσίευμα για τη σύλληψη του πετρελαιοφόρου από τους Φρουρούς της Επανάστασης προσθέτοντας ότι «15 μέλη πληρώματος ξένης υπηκοότητας οδηγήθηκαν ενώπιον της δικαιοσύνης».

Όπως αναφέρουν πηγές, οι ιρανικές αρχές εντόπισαν τα δύο πλοία στο πλαίσιο στοχευμένων επιχειρήσεων επιτήρησης και συλλογής πληροφοριών. Το φορτίο τους κατασχέθηκε, ενώ τα σκάφη τέθηκαν υπό τον πλήρη έλεγχο των αρμόδιων αρχών του Ιράν.

Η παράνομη εμπορία καυσίμων εξακολουθεί να αποτελεί τεράστιο πρόβλημα για τις ιρανικές αρχές, καθώς το καθεστώς εκτεταμένων επιδοτήσεων σε βενζίνη και ντίζελ συγκρατεί τις τιμές στο εσωτερικό της χώρας. Το γεγονός αυτό δημιουργεί ισχυρά οικονομικά κίνητρα για λαθραία διακίνηση προς γειτονικά κράτη, όπου τα καύσιμα πωλούνται σε σαφώς υψηλότερες τιμές.

Σχόλια
Σχολίασε εδώ
50 /50
2000 /2000
Όροι Χρήσης. Το site προστατεύεται από reCAPTCHA, ισχύουν Πολιτική Απορρήτου & Όροι Χρήσης της Google.
Κόσμος
Ακολουθήστε το Νewsit.gr στο Google News και ενημερωθείτε πρώτοι για όλη την ειδησεογραφία και τα τελευταία νέα της ημέρας
Πιο δημοφιλή
1
2
3
4
5
Πιο σχολιασμένα
294
222
130
124
113
Κόσμος: Περισσότερα άρθρα
Κακοκαιρία χτυπά Ισπανία και Πορτογαλία: Ένας άνδρας νεκρός, αγνοείται κορίτσι που παρασύρθηκε από ποτάμι
Η καταιγίδα Λεονάρντο είναι η πιο πρόσφατη από τις καταιγίδες που σαρώνουν την Πορτογαλία και την Ισπανία αυτόν τον χειμώνα, προκαλώντας τον θάνατο ανθρώπων
Πλημμύρες στην Πορτογαλία
Νέες προκλήσεις από την Άγκυρα: «Απαράδεκτοι και αντίθετοι με το διεθνές δίκαιο οι ισχυρισμοί της Ελλάδας για τα 12 μίλια»
«Δεν δεχόμαστε μονομερείς ενέργειες της Ελλάδας» υποστηρίζει η Άγκυρα απαντώντας ουσιαστικά στις δηλώσεις του πρωθυπουργού Κυριάκου Μητσοτάκη
Τουρκικό πολεμικό ναυτικό 8
Newsit logo
Newsit logo