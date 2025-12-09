Οι ΗΠΑ απαιτούν τον άμεσο τερματισμό των συγκρούσεων μεταξύ Ταϊλάνδης και Καμπότζης

Η κλιμάκωση στη μεθοριακή ζώνη ανάμεσα στην Ταϊλάνδη και την Καμπότζη προκαλεί εκ νέου ανησυχία στην Ουάσινγκτον. Μπροστά στην επανέναρξη των συγκρούσεων και την αύξηση των θυμάτων, οι ΗΠΑ κάλεσαν την Τρίτη (09.12.2025) τις δύο κυβερνήσεις να προχωρήσουν σε «άμεση» κατάπαυση του πυρός, υπενθυμίζοντας ότι οι ηγέτες των δύο χωρών είχαν υπογράψει στα τέλη Οκτωβρίου μια συμφωνία ειρήνης υπό την αιγίδα του Αμερικανού προέδρου Ντόναλντ Τραμπ και του πρωθυπουργού της Μαλαισίας Ανουάρ Ιμπραχίμ.

Ο υπουργός Εξωτερικών των ΗΠΑ, Μάρκο Ρούμπιο, κάλεσε την Ταϊλάνδη και την Καμπότζη να εφαρμόσουν άμεσα τα μέτρα που προβλέπει η συμφωνία της Κουάλα Λουμπούρ, η οποία υπογράφηκε στις 26 Οκτωβρίου.

Η παρέμβαση της Ουάσινγκτον έρχεται ενώ οι συγκρούσεις εντάθηκαν για δεύτερη συνεχόμενη ημέρα, παρά την πρόσφατη κατάρρευση της εκεχειρίας.

The Thai military launched airstrikes on Samraong city in Oddar Meanchey province this morning on December 9 at around 11am, employing F-16 Fighting jets, in a densely populated area where civilians reside.#CambodiaNeedPeace pic.twitter.com/sRak6MsnX5 — Jing (@Jing_jing544) December 9, 2025

#BREAKING: Footage shows T-84 BM Oplot-T main battle tanks, supplied to Thailand by Ukraine in 2018, being used by the Royal Thai Army’s 11th Special Task Force along the Thai-Cambodian border. #Thailand #Cambodia https://t.co/gNc3AMVruM pic.twitter.com/KKCM3WxRMJ — Global War Report. (@GlobeWarReport) December 9, 2025

Στην Καμπότζη, στενός σύμβουλος του πρωθυπουργού Χουν Μανέτ δήλωσε ότι η Πνομ Πεν παραμένει ανοιχτή σε απευθείας διάλογο με την Ταϊλάνδη για τον τερματισμό των εχθροπραξιών.

«Αν, σε μία ώρα από τώρα, οι δύο πλευρές αποφάσιζαν να καθίσουν στο ίδιο τραπέζι, αυτό θα ήταν μια εξαιρετική εξέλιξη», είπε ο Σουός Γιαρά στο πρακτορείο Reuters.

Η Μπανγκόκ, αντίθετα, υιοθετεί πιο σκληρή στάση. Ο υπουργός Εξωτερικών της Ταϊλάνδης απέκλεισε κάθε πιθανότητα διεθνούς μεσολάβησης και υποστήριξε ότι η Καμπότζη πρέπει να κάνει το πρώτο βήμα προς την αποκλιμάκωση.

Η ταϊλανδική κυβέρνηση κατηγορεί επιπλέον την Καμπότζη ότι παραβίασε τη συμφωνία τοποθετώντας νέες νάρκες κατά προσωπικού. Μετά την έκρηξη νάρκης που ακρωτηρίασε έναν Ταϊλανδό στρατιώτη τον περασμένο μήνα, η Ταϊλάνδη είχε αποχωρήσει από την εκεχειρία.

Η Πνομ Πεν απορρίπτει τις κατηγορίες και επιμένει ότι τηρεί τις δεσμεύσεις του Οκτωβρίου. Εν τω μεταξύ, οι συγκρούσεις έχουν ήδη προκαλέσει τουλάχιστον 13 θανάτους και τον εκτοπισμό εκατοντάδων χιλιάδων ανθρώπων και από τις δύο πλευρές των συνόρων, με καμία από τις δύο κυβερνήσεις να μην δείχνει πρόθεση υποχώρησης.

Μέσα σε αυτό το κλίμα έντασης, ο πρωθυπουργός της Ταϊλάνδης, Ανουτίν Τσαρνβιράκουλ, επιβεβαίωσε ότι ο στρατός έχει την πλήρη στήριξη της κυβέρνησής του για να συνεχίσει τις επιχειρήσεις του.