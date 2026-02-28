Οι ΗΠΑ δημοσίευσαν υλικό από τις επιθέσεις στο Ιράν – Δείτε βίντεο

Με την κατάσταση στη Μέση Ανατολή να είναι έκρυθμη και τα πλήγματα προς το Ιράν αλλά και από αυτό να μην σταματούν, οι ΗΠΑ, έδωσαν στη δημοσιότητα υλικό από τις επιθέσεις των αμερικανικών δυνάμεων.

Η αμερικανική στρατιωτική διοίκηση για τη Μέση Ανατολή έδωσε στη δημοσιότητα βίντεο που δείχνει εκτοξεύσεις πυραύλων και απογειώσεις μαχητικών από πολεμικό πλοίο, στο πλαίσιο της επιχείρησης στο Ιράν, κατά την οποία φαίνεται ότι έχει χάσει τη ζωή του και ο ανώτερος θρησκευτικός ηγέτης αγιατολάχ Αλί Χαμενεΐ, σύμφωνα με όσα είπε στο διάγγελμά του το βράδυ του Σαββάτου, πρώτης ημέρας της σύρραξης, ο Μπέντζαμιν Νετανιάχου.

ΔΙΑΦΗΜΙΣΗ

Το βίντεο παρουσιάζει επίσης πλήγματα σε διάφορους στόχους, οι οποίοι δεν κατονομάζονται.

As the President stated, our objective is to defend the American people by eliminating imminent threats from the Iranian regime.



The President ordered bold action. CENTCOM forces are delivering an overwhelming and unrelenting blow. pic.twitter.com/B0k5gV4YnU — U.S. Central Command (@CENTCOM) February 28, 2026

ΔΙΑΦΗΜΙΣΗ

Στο υλικό διακρίνονται εκτοξεύσεις πυραύλων από πολεμικό πλοίο, απογειώσεις μαχητικών αεροσκαφών από αεροπλανοφόρο, καθώς και πλήγματα σε ιρανικούς στόχους, μεταξύ των οποίων και ένα drone στο έδαφος.

«Όπως δήλωσε ο πρόεδρος, ο στόχος μας είναι να υπερασπιστούμε τον αμερικανικό λαό εξαλείφοντας τις επικείμενες απειλές από το ιρανικό καθεστώς. Ο Πρόεδρος διέταξε τολμηρή δράση. Οι δυνάμεις της CENTCOM καταβάλλουν ένα συντριπτικό και αδυσώπητο πλήγμα», αναφέρει η CENTCOM.

Για πρώτη φορά μη επανδρωμένα αεροσκάφη με εκρηκτικά στα πλήγματα κατά του Ιράν

Ο αμερικανικός στρατός ανακοίνωσε σήμερα ότι χρησιμοποίησε για πρώτη φορά στη μάχη μη επανδρωμένα αεροσκάφη με εκρηκτικά για να επιτεθεί στο Ιράν, εφαρμόζοντας μια τεχνολογία που χρησιμοποιήθηκε κυρίως στον πόλεμο μεταξύ Ουκρανίας και Ρωσίας.

“Η μονάδα Task Force Scorpion Strike χρησιμοποίησε για πρώτη φορά στη μάχη επιθετικά μη επανδρωμένα αεροσκάφη μιας χρήσης και χαμηλού κόστους”, δήλωσε το διοικητήριο των αμερικανικών ενόπλων δυνάμεων που είναι αρμόδιο για την περιοχή της Μέσης Ανατολής (CENTCOM) σε ανακοίνωση που ανάρτησε στην πλατφόρμα Χ, αναφερόμενο σε μια μονάδα των αμερικανικών δυνάμεων που δημιουργήθηκε μόλις τον περασμένο Δεκέμβριο.

Ο αμερικανικός στρατός δεν υπέστη απώλειες μετά την αντεπίθεση του Ιράν με εκατοντάδες πυραύλους και μη επανδρωμένα αεροσκάφη στα αμερικανοϊσραηλινά πλήγματα. “Οι ζημιές στις αμερικανικές εγκαταστάσεις ήταν ελάχιστες και δεν επηρέασαν τις επιχειρήσεις”, δήλωσε η αμερικανική κεντρική διοίκηση (U.S. Central Command / CENTCOM).

Οι Ηνωμένες Πολιτείες στόχευσαν τις εγκαταστάσεις διοίκησης και ελέγχου του Σώματος των Φρουρών της Ισλαμικής Επανάστασης, καθώς και ιρανικές τοποθεσίες εκτόξευσης πυραύλων και μη επανδρωμένων αεροσκαφών, δήλωσε ο αμερικανικός στρατός.