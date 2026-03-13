Οι ΗΠΑ δίνουν 10 εκατ. δολάρια για πληροφορίες για τον Mοτζταμπά Χαμενεΐ και άλλους αξιωματούχους του Ιράν

Να τελειώσουν τον πόλεμο εναντίον του Ιράν το συντομότερο δυνατόν θέλουν οι ΗΠΑ, με έναν όχι και τόσο ευφάνταστο τρόπο, ο οποίος μπορεί να έχει δουλέψει παλιότερα σε άλλες περιπτώσεις, αλλά στο καθεστώς της Ισλαμικής Δημοκρατίας φαίνεται σχετικά δύσκολο να γίνει.

Κι αυτός δεν είναι άλλος από την προσφορά αμοιβής για πληροφορίες που θα οδηγήσουν τις ΗΠΑ στα εναπομείναντα διοικητικά στελέχη της πολιτικής ηγεσίας του Ιράν, με τον αγιατολάχ Μοτζταμπά Χαμενεΐ να βρίσκεται στην κορυφή της λίστας.

ΔΙΑΦΗΜΙΣΗ

Μάλιστα, η αρμόδια υπηρεσία του αμερικανικού υπουργείου Δικαιοσύνης για την προσφορά αμοιβών σε πληροφοριοδότες δημοσίευεσε σχετική εικόνα στα social media.

Got information on these Iranian terrorist leaders?



Send us a tip. It could make you eligible for a reward and relocation. pic.twitter.com/y7avkqdGWw — Rewards for Justice (@RFJ_USA) March 13, 2026

ΔΙΑΦΗΜΙΣΗ

Σε αυτήν υπάρχει μια απλή, λιτή και περιεκτική ερώτηση: « Έχετε πληροφορίες για αυτούς τους τρομοκράτες Ιρανούς ηγέτες; Στείλτε μας πληροφορίες. Μπορεί να σας επιλέξουμε για ανταμοιβή και για μετεγκατάσταση».

Προφανώς, η χρήση των λέξεων «ανταμοιβή» και «μετεγκατάσταση» μόνο τυχαίες δεν είναι, καθώς απευθύνονται σε πολίτες του Ιράν, τους οποίους θέλουν να δελεάσουν:

αφενός με ποσά που αγγίζουν έως και τα 10 εκατομμύρια δολάρια και

αφετέρου με την μετεγκατάστασή τους για λόγους ασφαλείας, δηλαδή για την αποφυγή αντιποίνων από τις ιρανικές αρχές, εφόσον οι πληροφορίες που θα δώσουν στις ΗΠΑ αποδειχτούν καλές.

Σε κάθε περίπτωση, η κίνηση αυτή δείχνει ότι οι ΗΠΑ είναι διατεθειμένες να «επιστρατεύσουν» κάθε μέσο που έχουν προκειμένου να «φτάσουν» στην ηγεσία του Ιράν, την οποία έχουν «αποκεφαλίσει» ήδη μια φορά στις πρώτες ώρες του πολέμου.