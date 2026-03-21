Οι ΗΠΑ χτύπησαν με «bunker buster» βόμβες την πυρηνική εγκατάσταση Νατάνζ στο Ιράν

Ραγδαίες είναι οι εξελίξεις γύρω από την σημερινή (21.03.2026) επίθεση στις πυρηνικές εγκαταστάσεις εμπλουτισμού ουρανίου του Ιράν στην περιοχή Νατάνζ, καθώς φαίνεται ότι επρόκειτο για αεροπορική επιδρομή των ΗΠΑ, χωρίς την συμμετοχή του Ισραήλ.

Αρχικά, οι πρώτες αναφορές έκαναν λόγο για κοινή αεροπορική επίθεση ΗΠΑ και Ισραήλ, με το Ιράν να τους κατηγορεί ότι ότι έπληξαν την πυρηνική εγκατάσταση της Νατάνζ, όμως κάτι τέτοιο φαίνεται πως δεν ισχύει.

«Έπειτα από εγκληματικές επιθέσεις που πραγματοποίησαν οι Ηνωμένες Πολιτείες και το σφετεριστικό σιωνιστικό καθεστώς εναντίον της χώρας μας, το συγκρότημα εμπλουτισμού [ουρανίου] της Νατάνζ τέθηκε στο στόχαστρο», ανακοίνωσε ο ιρανικός Οργανισμός Ατομικής Ενέργειας, διευκρινίζοντας πως «καμία διαρροή ραδιενεργών υλικών δεν έχει αναφερθεί στην περιοχή».

Ωστόσο, ερωτηθείς από το Γαλλικό Πρακτορείο, ο ισραηλινός στρατός δήλωσε από την πλευρά του ότι «δεν γνωρίζει περί ενός πλήγματος» στη Νατάνζ.

Μάλιστα, οι ισραηλινές αμυντικές δυνάμεις (IDF) προχώρησαν σε νέα ενημέρωση, διευκρινίζοντας ότι επρόκειτο για αμιγώς αμερικανική επίθεση, στην οποία δεν συμμετείχε το Ισραήλ.

Nωρίτερα, το ισραηλινό δημόσιο κανάλι Kan μετέδωσε, επικαλούμενο ανώνυμες πηγές, πως οι ΗΠΑ χρησιμοποίησαν βόμβες «bunker buster» για να στοχεύσουν την ιρανική πυρηνική εγκατάσταση.

Υπενθυμίζεται ότι οι Αμερικανοί έριξαν περισσότερες από δώδεκα βόμβες «bunker buster» τύπου GBU-57 Massive Ordnance Penetrator (MOP) στις υπόγειες πυρηνικές εγκαταστάσεις Φόρντο και Νατάνζ τον Ιούνιο του 2025, κατά τη διάρκεια του 12ήμερου πολέμου του Ισραήλ με το Ιράν.

Από την πλευρά του, το ρωσικό υπουργείο Εξωτερικών καταδίκασε την επίθεση στις εγκαταστάσεις εμπλουτισμού ουρανίου του Ιράν στο Νατάνζ.

«Πρόκειται για κατάφωρη παραβίαση του διεθνούς δικαίου», δήλωσε η εκπρόσωπος του ρωσικού υπουργείου Εξωτερικών, Μαρία Ζαχάροβα.

Ο Διεθνής Οργανισμός Ατομικής Ενέργειας (ΔΟΑΕ) ανακοίνωσε, όπως μεταδίδει το Reuters, ότι ενημερώθηκε από το Ιράν πως η πυρηνική του εγκατάσταση στη Νατάνζ δέχθηκε επίθεση σήμερα.

Ο ΔΟΑΕ υπογράμμισε ότι δεν έχει αναφερθεί αύξηση στα επίπεδα ραδιενέργειας εκτός του χώρου της πυρηνικής εγκατάστασης στη Νατάνζ, μία από τις βασικές εγκαταστάσεις εμπλουτισμού ουρανίου της Τεχεράνης.

Ο διευθυντής του ΔΟΑΕ, Ραφαέλ Γκρόσι, επανέλαβε «την έκκλησή του για στρατιωτική αυτοσυγκράτηση προκειμένου να αποφευχθεί κάθε κίνδυνος πυρηνικού δυστυχήματος».

The IAEA has been informed by Iran that the Natanz nuclear site was attacked today. No increase in off-site radiation levels reported. IAEA is looking into the report.

«Ο ΔΟΑΕ ενημερώθηκε από το Ιράν ότι η πυρηνική εγκατάσταση στη Νατάνζ υπέστη επίθεση σήμερα. Καμία αύξηση των επιπέδων ραδιενέργειας εξωτερικά της εγκατάστασης δεν έχει αναφερθεί», πρόσθεσε.

Ο Ντόναλντ Τραμπ, έχει επανειλημμένα τονίσει ότι ένας από τους βασικούς στόχους των ΗΠΑ στον πόλεμο κατά του Ιράν είναι η εξάλειψη της ικανότητας της χώρας να παράγει πυρηνικά όπλα.

Εξάλλου, η εγκατάσταση είχε ήδη πληγεί την πρώτη εβδομάδα του πολέμου, με δορυφορικές εικόνες να δείχνουν ζημιές σε αρκετά κτίρια.