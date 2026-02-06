Οι ΗΠΑ ζητούν από τους Αμερικανούς να φύγουν από το Ιράν πριν ξεκινήσουν οι κρίσιμες διαπραγματεύσεις στο Ομάν

Προειδοποίηση ασφαλείας εξέδωσε το πρωί της Παρασκευής (06.02.2026) η Εικονική Πρεσβεία των ΗΠΑ στο Ιράν, ζητώντας από τους Αμερικανούς πολίτες να φύγουν από το Ιράν, λίγες ώρες πριν ξεκινήσουν οι κρίσιμες συνομιλίες Ουάσινγκτον και Τεχεράνης στο Ομάν.

Στην ανακοίνωση αναφέρεται πως οι Αμερικανοί θα πρέπει να παραμείνουν ασφαλείς μιας και αναμένονται ξανά αποκλεισμοί από το διαδίκτυο και κλείσιμο δρόμων. Η πρεσβεία των ΗΠΑ αναφέρει πως οι πολίτες πρέπει να εξετάσουν το σχέδιο διαφυγής τους από το Ιράν μέσω ξηράς, σε Τουρκία ή Αρμενία.

Ο ειδικός απεσταλμένος των ΗΠΑ Στιβ Γουίτκοφ και ο Τζάρεντ Κούσνερ, γαμπρός του προέδρου των ΗΠΑ, Ντόναλντ Τραμπ, αναμένεται να συμμετάσχουν στη συνάντηση με μια ομάδα με επικεφαλής τον υπουργό Εξωτερικών του Ιράν Αμπάς Αραγτσί, σύμφωνα με Αμερικανούς και Ιρανούς αξιωματούχους.

Οι ΗΠΑ έχουν εκδώσει αρκετές παρόμοιες προειδοποιήσεις ασφαλείας τον τελευταίο μήνα. Η Πρεσβεία προέτρεψε τελευταία φορά τους Αμερικανούς πολίτες να εγκαταλείψουν τη χώρα στις 14 Ιανουαρίου, καθώς ο Ντόναλντ Τραμπ εξέταζε επιλογές για μια πιθανή επέμβαση στο Ιράν.

Σήμερα θα είναι και η πρώτη επίσημη συνάντηση μεταξύ Τεχεράνης και Ουάσινγκτον από τότε που ξέσπασαν οι εντάσεις τον Ιούνιο του περασμένου έτους, κατά τη διάρκεια του πολέμου των 12 ημερών με το Ισραήλ που οδήγησε σε αεροπορικές επιδρομές των ΗΠΑ οι οποίες προκάλεσαν σοβαρές ζημιές στις τρεις κύριες πυρηνικές εγκαταστάσεις του Ιράν.

Σύμφωνα με πληροφορίες, η Ουάσινγκτον απαιτεί από την Τεχεράνη να εγκαταλείψει το απόθεμα εμπλουτισμένου ουρανίου που διαθέτει, να αποδεχθεί περιορισμούς στο βαλλιστικό της πρόγραμμα και να σταματήσει τη χρηματοδότηση και τον εξοπλισμό ένοπλων οργανώσεων στη Μέση Ανατολή.

Ο Ντόναλντ Τραμπ έχει απειλήσει ανοιχτά με στρατιωτικά πλήγματα κατά του Ιράν, σε περίπτωση που η χώρα δεν αποδεχθεί τις αμερικανικές απαιτήσεις.

Από την πλευρά της, η Τεχεράνη απορρίπτει τις αξιώσεις των ΗΠΑ, χαρακτηρίζοντάς τες απαράδεκτη παραβίαση της εθνικής της κυριαρχίας, και προειδοποιεί ότι θα απαντήσει δυναμικά σε οποιαδήποτε επίθεση, πλήττοντας αμερικανικούς στρατιωτικούς στόχους στην περιοχή καθώς και το Ισραήλ.

«Ο Τραμπ έχει πολλές επιλογές πέρα από τη διπλωματία»

Η εκπρόσωπος Τύπου του Λευκού Οίκου, Κάρολαϊν Λέβιτ, δήλωσε σήμερα σε δημοσιογράφους πως ο πρόεδρος Ντόναλντ Τραμπ έχει στραμμένη την προσοχή του στις συνομιλίες μεταξύ ΗΠΑ και Ιράν, προκειμένου να διαπιστώσει εάν μπορεί να επιτευχθεί μια συμφωνία με την Τεχεράνη.

Ενόψει των διαπραγματεύσεων, η Λέβιτ τόνισε: «Θα ήθελα να υπενθυμίσω στο ιρανικό καθεστώς ότι ο Πρόεδρος έχει πολλές επιλογές στη διάθεσή του, πέρα από τη διπλωματία, ως ο ανώτατος διοικητής του ισχυρότερου στρατού στην παγκόσμια ιστορία».

Με τη σειρά του, ο επικεφαλής της ιρανικής διπλωματίας Αμπάς Αραγτσί ο οποίος θα συμμετέχει στις διαπραγματεύσεις, παρότρυνε να δοθεί «αμοιβαίος σεβασμός» πριν από τις συνομιλίες.

«Η ισότητα, ο αμοιβαίος σεβασμός και το κοινό συμφέρον δεν είναι απλά κούφια λόγια–είναι απαραίτητες προϋποθέσεις και πυλώνες για να υπάρξει συμφωνία με διάρκεια», τόνισε μέσω X στα αγγλικά ο υπουργός.