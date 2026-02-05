Οι Ιρανοί Φρουροί της Επανάστασης ανέπτυξαν βαλλιστικούς πυραύλους βεληνεκούς 2000 χιλιομέτρων

Οι Φρουροί της Επανάστασης του Ιράν έχουν αναπτύξει βαλλιστικούς πυραύλους Khorramshahr 4. Οι συγκεκριμένοι έχουν βεληνεκές 2.000 χιλιομέτρων και το φορτίο τους μπορεί να ξεπερνά τον 1 τόνο εκρηκτικών, όπως μεταδίδει το ιρανικό πρακτορείο ειδήσεων Fars την Πέμπτη (05.02.2026).

Ο Khorramshahr 4 που ανέπτυξαν οι Φρουροί της Επανάστασης θεωρείται ως ο πιο προηγμένος βαλλιστικός πύραυλος που διαθέτουν οι ένοπλες δυνάμεις του Ιράν.

Σύμφωνα με το κρατικό ειδησεογραφικό πρακτορείο Fars, αναπτύσσεται, επίσης, μία τεράστια, υπόγεια βάση πυραύλων στο «διαστημικό αρχηγείο» των Φρουρών της Επανάστασης.

Η Τεχεράνη έχει αναθεωρήσει το αμυντικό της δόγμα μετά τον 12ήμερο πόλεμο με το Ισραήλ τον περασμένο Ιούνιο, υιοθετώντας μία πιο επιθετική στάση. Φέρεται να διαθέτει αρκετούς τύπους πυραύλων με βεληνεκές έως και 2.000 χλμ., ικανούς να απειλήσουν το Ισραήλ και αμερικανικές βάσεις στην περιοχή του Κόλπου.

Οι ΗΠΑ αξιώνουν εδώ και καιρό από το Ιράν να περιορίσει το βεληνεκές των βαλλιστικών του πυραύλων.

Η Τεχεράνη έχει διαμηνύσει πως οι αυριανές συνομιλίες με τις ΗΠΑ στο σουλτανάτο του Ομάν θα πρέπει να περιοριστούν στο πυρηνικό πρόγραμμα του Ιράν, απορρίπτοντας οποιαδήποτε διαπραγμάτευση σχετικά με το πρόγραμμα κατασκευής βαλλιστικών πυραύλων και ευρύτερα για τις αμυντικές δυνατότητές της.