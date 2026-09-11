Ο πρίγκιπας Χάρι δεν το βάζει κάτω – Με δημόσιες εμφανίσεις σε Βρετανία και ΗΠΑ απαντά στον Κάρολο μετά το «ιδιώτες πολίτες»

Μετά τη «σφαλιάρα» του βασιλιά Καρόλου, ο οποίος με επιστολή ξεκαθάρισε ότι ο πρίγκιπας Χάρι και η Μέγκαν Μαρκλ θεωρούνται πλέον «ιδιώτες πολίτες» και δεν αποτελούν εργαζόμενα μέλη της βασιλικής οικογένειας, ο Δούκας του Σάσεξ περνά στην αντεπίθεση. Το ζευγάρι δήλωσε «έκπληκτο» από την απόφαση του Παλατιού, ενώ άνθρωποι του περιβάλλοντός του υποστηρίζουν ότι είναι μη ρεαλιστικό να αντιμετωπίζονται ως ιδιώτες, δεδομένης της τεράστιας δημοσιότητας που εξακολουθούν να έχουν.

Ο πρίγκιπας Χάρι ανακοίνωσε σήμερα (11.09.2026) μια σειρά από νέες δημόσιες εμφανίσεις σε Βρετανία και ΗΠΑ, ενισχύοντας την παρουσία του στον δημόσιο βίο και στέλνοντας, εμμέσως, το δικό του μήνυμα προς τον πατέρα του, βασιλιά Κάρολο.

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Ο Δούκας του Σάσεξ θα στηρίξει φιλανθρωπικές οργανώσεις στις δύο πλευρές του Ατλαντικού, σε ένα πρόγραμμα που η ομάδα του περιέγραψε ως τις «δημόσιες υποχρεώσεις του Σεπτεμβρίου».

Το πρόγραμμα περιλαμβάνει μια σημαντική εκδήλωση απονομής βραβείων στο Λονδίνο αργότερα μέσα στον μήνα, ενώ στη συνέχεια ο Χάρι θα ταξιδέψει στη Νέα Υόρκη, όπου θα συμμετάσχει στην ετήσια συνάντηση της Clinton Global Initiative, μαζί με τον πρώην πρόεδρο των ΗΠΑ Μπιλ Κλίντον, τη σύζυγό του Χίλαρι, την Κρίσι Τέιγκεν και τον συνιδρυτή του LinkedIn, Ριντ Χόφμαν, στο περιθώριο της εβδομάδας της Γενικής Συνέλευσης του ΟΗΕ.

Η ανακοίνωση των εμφανίσεων ερμηνεύεται ως ένδειξη ότι ο Χάρι επιχειρεί να ενισχύσει τον δημόσιο ρόλο του στη Βρετανία, την ώρα που αυξάνονται οι εντάσεις μεταξύ του ζεύγους του Σάσεξ και του Παλατιού.

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Η διαφωνία με τον Κάρολο

Ο Χάρι και η Μέγκαν παραμένουν δυσαρεστημένοι με την πρόσφατη επιστολή – εντολή του βασιλιά Καρόλου, στην οποία επιβεβαιώθηκε ότι δεν πρόκειται να επιστρέψουν ως εργαζόμενα μέλη της βασιλικής οικογένειας και ότι δεν μπορούν να χρησιμοποιούν τους τίτλους HRH (His/Her Royal Highness).

Πηγές που πρόσκεινται στον Δούκα και τη Δούκισσα του Σάσεξ υποστηρίζουν ότι η επιθυμία του βασιλιά είναι μη ρεαλιστική, δεδομένης της παγκόσμιας αναγνωρισιμότητάς τους και ότι θα πρέπει να αντιμετωππίζονται ως «δημόσια πρόσωπα».

«Ο κόσμος γνωρίζει ποιοι είναι. Η ιδέα ότι μπορούν να ζήσουν μια φυσιολογική, “ιδιωτική” ζωή δυστυχώς δεν είναι ρεαλιστική», δήλωσε πηγή στο People, το αμερικανικό περιοδικό που θεωρείται κοντά στο ζευγάρι.

Η νέα αυτή αντιπαράθεση έρχεται ενώ συνεχίζεται η διαμάχη του ζευγαριού με το Παλάτι σχετικά με την ασφάλεια που χρηματοδοτείται από τους Βρετανούς φορολογούμενους, καθώς και τις ανησυχίες τους για την ασφάλεια των παιδιών τους, Άρτσι και Λίλιμπετ, κατά τη μετακίνησή τους προς και από το σχολείο.

«Δημόσια πρόσωπα» και όχι «ιδιώτες πολίτες»

Ο Χάρι και η Μέγκαν φαίνεται να μην αποδέχονται τη θέση του βασιλιά ότι τίποτα δεν έχει αλλάξει από την εποχή του «Megxit», γεγονός που έχει προκαλέσει μια σειρά από διαρροές και δηλώσεις πηγών που βρίσκονται κοντά στο ζευγάρι.

Μία από αυτές υποστήριξε ότι το ζευγάρι θα πρέπει να χαρακτηρίζεται «δημόσια πρόσωπα» και όχι ιδιώτες πολίτες. Εκπρόσωπός τους δήλωσε την Τρίτη ότι ο Χάρι και η Μέγκαν «εξεπλάγησαν» από την ανακοίνωση του Καρόλου και υποστήριξε ότι δεν τους δόθηκε αρκετός χρόνος για να απαντήσουν πριν από την κυκλοφορία της επιστολής.

Ιδιαίτερα φαίνεται να τους ενόχλησε η θέση ότι δεν θα πρέπει πλέον να αντιμετωπίζονται ως μέλη της βασιλικής οικογένειας.

Οι νέες εμφανίσεις του Χάρι σε Βρετανία και ΗΠΑ

Οι πρώτες δημόσιες υποχρεώσεις του Χάρι μετά την επιστροφή του στη Βρετανία έχουν πλέον ανακοινωθεί. Ο Δούκας του Σάσεξ θα συμμετάσχει σε μια σειρά φιλανθρωπικών εκδηλώσεων αργότερα μέσα στον μήνα.

Στις 17 Σεπτεμβρίου θα παραστεί στα πρώτα Invictus Spirit Awards, καθώς και στην έναρξη του εκπαιδευτικού προγράμματος INSPIRE της Invictus.

Στις 21 Σεπτεμβρίου θα συμμετάσχει στα WellChild Awards στο Λονδίνο, μια από τις ετήσιες εκδηλώσεις στις οποίες δίνει ιδιαίτερη σημασία.

Στη συνέχεια θα επιστρέψει στις ΗΠΑ, όπου στις 22 και 23 Σεπτεμβρίου θα συμμετάσχει στη συνάντηση της Clinton Global Initiative στη Νέα Υόρκη.

Τα Invictus Spirit Awards θα πραγματοποιηθούν για πρώτη φορά και θα τιμήσουν ανθρώπους, οργανισμούς και κοινότητες που ενσαρκώνουν την ανθεκτικότητα, την προσφορά και το αδάμαστο πνεύμα που βρίσκονται στον πυρήνα του διεθνούς κινήματος Invictus. Κατά την παρουσίαση του προγράμματος INSPIRE, ο Χάρι αναμένεται να παίξει pickleball με μαθητές σχολείου και να συμμετάσχει σε σχολική εκδήλωση.

Οι πλήρεις λεπτομέρειες για το πρόγραμμα των εμφανίσεών του, συμπεριλαμβανομένων όλων των ημερομηνιών, δεν έχουν ακόμη δημοσιοποιηθεί.