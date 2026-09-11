Βόρεια Κορέα: Τι σημαίνει για τη διαδοχή του Κιμ Γιονγκ Ουν η αποκάλυψη για «μυστικό» αδελφό ή αδελφή της Κιμ Τζου Ε

Ένα ακόμη καλά φυλαγμένο μυστικό της Πιονγκγιάνγκ αφορά την οικογένεια του Κιμ Γιονγκ Ουν. Η Κιμ Τζου Ε κόρη του Βορειοκορεάτη ηγέτη και πιθανή διάδοχός του, φέρεται να έχει έναν μικρότερο αδελφό ή αδελφή, σύμφωνα με εκτίμηση των νοτιοκορεατικών υπηρεσιών πληροφοριών. «Η Εθνική Υπηρεσία Πληροφοριών εκτιμά σήμερα ότι η Κιμ Τζου Ε αντιμετωπίζεται ως διάδοχος και ότι έχει έναν μικρότερο αδελφό ή αδελφή», ανέφερε η νοτιοκορεατική υπηρεσία σε ανακοίνωσή της.

Οι νοτιοκορεατικές αρχές είχαν εκτιμήσει στο παρελθόν ότι ο Κιμ Γιονγκ Ουν πιθανότατα έχει τρία παιδιά, χωρίς όμως να είναι απολύτως βέβαιη η σειρά γέννησής τους. Ο Κιμ Γιονγκ Ουν ανέλαβε την εξουσία το 2011, μετά τον θάνατο του πατέρα του, Κιμ Γιονγκ Ιλ, συνεχίζοντας τη δυναστεία που ίδρυσε ο παππούς του, ο Κιμ Ιλ Σουνγκ.

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Ανήκει στην τρίτη γενιά της δυναστείας που κυβερνά τη Βόρεια Κορέα από την ίδρυσή της το 1948.

Η Κιμ Τζου Ε θεωρείται πιθανή διάδοχος

Η Κιμ Τζου Ε εμφανίζεται όλο και συχνότερα στο πλευρό του πατέρα της. Παρουσιάστηκε για πρώτη φορά δημόσια το 2022, όταν συμμετείχε μαζί του σε εκτόξευση διηπειρωτικού βαλλιστικού πυραύλου. Η ακριβής ηλικία της παραμένει άγνωστη, όμως οι περισσότερες εκτιμήσεις την τοποθετούν στο 2012 ή το 2013, γεγονός που σημαίνει ότι βρίσκεται πλέον στην εφηβεία.

Αρχικά, η Νότια Κορέα είχε αναφέρει ότι ο Κιμ Γιονγκ Ουν και η σύζυγός του είχαν αποκτήσει έναν γιο το 2010 και ότι η Κιμ Τζου Ε ήταν το δεύτερο παιδί τους.

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Η Κιμ Τζου Ε, η επικρατέστερη διάδοχος του Κιμ Γιονγκ Ουν / KCNA via REUTERS

Ωστόσο, το 2023 ο Νοτιοκορεάτης υπουργός Ενοποίησης δήλωσε ότι η κυβέρνηση δεν μπορούσε να επιβεβαιώσει την ύπαρξη αυτού του γιου.

Σύμφωνα με τη νεότερη εκτίμηση των υπηρεσιών πληροφοριών, το παιδί που αναφέρθηκε τώρα πιθανότατα είναι το νεότερο παιδί της οικογένειας.

Οι νοτιοκορεατικές υπηρεσίες εξακολουθούν να εξετάζουν αν υπάρχει μεγαλύτερος αδελφός της Κιμ Τζου Ε. Ακόμη όμως και αν υπάρχει, εκτιμούν ότι δεν βρίσκεται σε θέση να διαδεχθεί τον Κιμ Γιονγκ Ουν.

Γιατί η Κιμ Τζου Ε θα είναι διάδοχος;

Η Κιμ Τζου Ε έχει αποκτήσει ολοένα πιο εμφανή παρουσία σε σημαντικές κρατικές και στρατιωτικές εκδηλώσεις. Τα κρατικά μέσα ενημέρωσης της Βόρειας Κορέας την έχουν αποκαλέσει «αγαπημένο παιδί» αλλά και «μεγάλο πρόσωπο που προορίζεται να καθοδηγήσει», έκφραση που συνήθως χρησιμοποιείται για κορυφαίους ηγέτες και πιθανούς διαδόχους. Ο καθηγητής Lim Eul-chul, ειδικός στη Βόρεια Κορέα, επισημαίνει ότι ο ίδιος ο Κιμ Γιονγκ Ουν διαδέχθηκε τον πατέρα του παρότι δεν ήταν ο μεγαλύτερος γιος.

«Σε αυτή τη λογική, θα μπορούσε να εξετάζει ποιο από τα παιδιά του έχει τις μεγαλύτερες δυνατότητες να συνεχίσει την κληρονομιά του», εκτιμά ο καθηγητής. Κατά συνέπεια, η επιλογή της Κιμ Τζου Ε μπορεί να σημαίνει ότι ο πατέρας της θεωρεί πως εκείνη έχει τις μεγαλύτερες πιθανότητες να συνεχίσει τη δυναστεία.

Παντού με τον πατέρα της η Κιμ Τζου Ε / KCNA via REUTERS

Αν πράγματι διαδεχθεί τον πατέρα της, η Τζου Ε θα γίνει η πρώτη γυναίκα που θα ηγηθεί της Βόρειας Κορέας.

Παρά τη συχνή παρουσία της δίπλα στον πατέρα της, ελάχιστα είναι γνωστά για την προσωπική της ζωή. Δεν έχει μιλήσει ποτέ δημόσια.

Σύμφωνα με τις νοτιοκορεατικές υπηρεσίες πληροφοριών, μορφώνεται κατ’ οίκον στην Πιονγκγιάνγκ και ενδιαφέρεται για την ιππασία, το σκι και την κολύμβηση.

Έχει επίσης τραβήξει την προσοχή για την εμφάνισή της. Σε δημόσιες εμφανίσεις της έχει φορέσει γυαλιά Gucci και ρολόι Cartier, ενώ σε άλλες περιπτώσεις έχει υιοθετήσει το χαρακτηριστικό στυλ του πατέρα της, με δερμάτινο μπουφάν και σκούρα γυαλιά.

Η παρουσία της ενισχύεται σταδιακά, γεγονός που κάνει τους αναλυτές να θεωρούν ότι η Πιονγκγιάνγκ ίσως προετοιμάζει το έδαφος για μια μελλοντική διαδοχή από την τέταρτη γενιά της δυναστείας.