Θέρετρα, σάουνες, νεροτσουλήθρες, χιονοδρομικά – Η νέα καταναλωτική βιτρίνα της Βόρειας Κορέας του Κιμ Γιονγκ Ουν

Σάουνες, πολυτελή εμπορικά κέντρα, καφέ, θέρετρα, χιονοδρομικά, υδάτινα πάρκα, εφαρμογές ηλεκτρονικών πληρωμών. Η Βόρεια Κορέα του Κιμ Γιονγκ Ουν επενδύει σε μια νέα καταναλωτική βιτρίνα. Μια χώρα που για δεκαετίες συνδεόταν με τη στέρηση, σήμερα ανακαλύπτει την προσωπική περιποίηση, τις αγορές πολυτελείας και τους νέους χώρους αναψυχής.

Πίσω όμως από τον καπουτσίνο και το φουά γκρα στην Πιονγκγιάνγκ, το καθεστώς της Βόρειας Κορέας επιδιώκει να διοχετεύσει τον πλούτο μιας αναδυόμενης μεσαίας τάξης σε κρατικά ελεγχόμενα δίκτυα, να περιορίσει την άτυπη οικονομία και να ενισχύσει τον έλεγχό του στην κοινωνία. Ο Κιμ Γιονγκ Ουν, γνωστός λάτρης της πολυτέλειας, δημιουργεί νέους τρόπους ώστε οι πολίτες να ξοδεύουν τα χρήματά τους.

ΔΙΑΦΗΜΙΣΗ

Τα στοιχεία των κινεζικών τελωνείων αποτυπώνουν αυτή την τάση: οι εισαγωγές εξοπλισμού μασάζ στη Βόρεια Κορέα έχουν αυξηθεί 40 φορές την τελευταία δεκαετία, ενώ οι εισαγωγές διαδρόμων γυμναστικής υπερέβησαν το 600%.

Πιάνα και συγκρουόμενα συγκαταλέγονται επίσης στα προϊόντα που καταφθάνουν στη χώρα σε αυξανόμενες ποσότητες.

Η κατανάλωση ως μέσο κρατικού ελέγχου

Η στροφή αυτή επεκτείνεται σε πολυτελή εμπορικά κέντρα, παραθαλάσσια θέρετρα και χιονοδρομικούς προορισμούς που αναπτύσσονται σε διάφορες περιοχές της Βόρειας Κορέας. Η εικόνα προκύπτει από έρευνα του Reuters σε εμπορικά στατιστικά στοιχεία και δημοσιεύματα των κρατικών μέσων, καθώς και από συνεντεύξεις με πέντε πρόσφατους επισκέπτες και δύο Βορειοκορεάτες που αυτομόλησαν.

ΔΙΑΦΗΜΙΣΗ

Coffee bars. Waterparks. Retail therapy. North Korea — a country few would associate with leisure or pleasure — is experiencing an unlikely outbreak of fun. Blanch Ancla has more https://t.co/pUMrs8t1sA pic.twitter.com/tM2xd5RkoW — Reuters (@Reuters) September 11, 2026

Για τους αναλυτές, δεν πρόκειται μόνο για τη διεύρυνση της πρόσβασης σε αγαθά και υπηρεσίες που μέχρι πρότινος θεωρούνταν πολυτέλεια. Μέσω κρατικά ελεγχόμενων δικτύων αναψυχής και λιανικού εμπορίου, το καθεστώς Κιμ επιδιώκει να ελέγξει αποτελεσματικότερα την ιδιωτική κατανάλωση, να συρρικνώσει τον χώρο δράσης των άτυπων αγορών και να δημιουργήσει νέες πηγές εσόδων και ανάπτυξης για την πυρηνικά εξοπλισμένη χώρα.

Οι δυνατότητες κατανάλωσης διευρύνονται, παρά τις αυστηρές κυρώσεις του ΟΗΕ που αφορούν, μεταξύ άλλων, είδη πολυτελείας, ενέργεια και το εμπόριο ορυκτών και αποσκοπούν στον περιορισμό του οπλικού προγράμματος του Κιμ. Η οικονομία της Βόρειας Κορέας αναπτύχθηκε κατά 3,5% το 2025, καταγράφοντας για τρίτη διαδοχική χρονιά ρυθμό άνω του 3%, σύμφωνα με στοιχεία που δημοσιοποίησε τον Ιούλιο η κεντρική τράπεζα της Νότιας Κορέας.

Η Κιμ Τζου Ε με τον πατέρα της Κιμ Γιονγκ Ουν σε πολυτελές ξενοδοχείο / KCNA via REUTERS / File Photo

Οι νέες πηγές χρηματοδότησης του καθεστώτος Κιμ Γιονγκ Ουν

Σύμφωνα με Νοτιοκορεάτες ερευνητές, η επέκταση των υποδομών αναψυχής στην Πιονγιάνγκ χρηματοδοτείται από έσοδα που προέρχονται, μεταξύ άλλων, από κλοπές κρυπτονομισμάτων, από την αποστολή Βορειοκορεατών στρατιωτών για να πολεμήσουν στο πλευρό της Ρωσίας στην Ουκρανία και από εξαγωγές άνθρακα και άλλων ορυκτών.

Οι ΗΠΑ, άλλοι ξένοι αξιωματούχοι και ειδικοί στην κυβερνοασφάλεια έχουν επανειλημμένως συνδέσει κλοπές κρυπτονομισμάτων με ομάδες χάκερ που φέρονται να δρουν για λογαριασμό του βορειοκορεάτικου κράτους. Το Institute for National Security Strategy, δεξαμενή σκέψης στη Σεούλ που χρηματοδοτείται από τη νοτιοκορεατική κυβέρνηση, εκτιμά ότι η Βόρεια Κορέα αποκόμισε έως και 14,4 δισ. δολάρια από την εμπλοκή της στον πόλεμο Ρωσίας-Ουκρανίας, μεταξύ Αυγούστου 2023 και Δεκεμβρίου 2025.

Οι αναφορές στον τουρισμό, την αναψυχή και την πολιτιστική ζωή στα κρατικά μέσα ενημέρωσης της Βόρειας Κορέας έχουν αυξηθεί από το 2022, καθώς νέες εγκαταστάσεις ανοίγουν ή παλαιότερες ανακαινίζονται. Το Reuters εξέτασε περισσότερα από 1.200 άρθρα των κρατικών μέσων.

Το παραθαλάσσιο θέρετρο Wonsan Kalma / KCNA via REUTERS / File Photo

Μεταξύ των έργων που έχουν εγκαινιαστεί ή βρίσκονται σε εξέλιξη περιλαμβάνονται: