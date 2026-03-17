ΟΗΕ: Έγκλημα πολέμου οι ισραηλινή αεροπορική επίθεση σε φυλακή του Ιράν

Η επικεφαλής έρευνας των Ηνωμένων Εθνών δήλωσε ότι ένα αεροπορικό πλήγμα του Ισραήλ με στόχο φυλακή στο Ιράν τον περασμένο χρόνο συνιστά έγκλημα πολέμου και προειδοποίησε για κινδύνους περαιτέρω καταστολής έπειτα από τους τρέχοντες αμερικανοϊσραηλινούς βομβαρδισμούς.

Περισσότεροι από 70 άνθρωποι σκοτώθηκαν όταν το Ισραήλ έπληξε τη διαβόητη φυλακή Εβίν της Τεχεράνης τον περασμένο Ιούλιο στη διάρκεια αεροπορικού πολέμου με το Ιράν, δήλωσαν οι ιρανικές αρχές.

Οι Ισραηλινές Δυνάμεις Άμυνας (IDF) σε σημερινή (17.03.2026) τους ανακοίνωση που απέστειλαν στο Reuters αναφέρουν ότι πραγματοποίησαν πλήγμα σε εγκαταστάσεις όπου, όπως υποστηρίζουν, πραγματοποιούνταν επιχειρήσεις αντικαστασκοπείας εναντίον του Ισραήλ. «Η επίθεση πραγματοποιήθηκε με πλήγμα ακριβείας για να μειωθούν οι απώλειες μεταξύ των κρατούμενων στη φυλακή κατά το μέγιστο εφικτό», αναφέρεται στην ανακοίνωση.

Η Σάρα Χοσεΐν, η πρόεδρος της Ανεξάρτητης Διεθνούς Αποστολής Διερεύνησης Γεγονότων για το Ιράν, στο Συμβούλιο Ανθρωπίνων Δικαιωμάτων του ΟΗΕ, καταδίκασε τον αυξανόμενο αριθμό των νεκρών αμάχων στο Ιράν και εξέφρασε ανησυχίες ότι η παρούσα εκστρατεία με αεροπορικούς βομβαρδισμούς μπορεί να οδηγήσει σε μεγαλύτερη καταστολή των αντιφρονούντων από τις ιρανικές αρχές επισημαίνοντας την αύξηση των εκτελέσεων μετά τις αεροπορικές επιθέσεις τον περασμένο χρόνο.

MASSIVE Explosions all across Tehran.



June 23, 2025

Οικογένειες δεν έχουν καταφέρει να επικοινωνήσουν με συγγενείς τους και οι προμήθειες σε τρόφιμα και φάρμακα εξαντλούνται στις φυλακές, προειδοποίησε.

Ο πρεσβευτής του Ιράν στον ΟΗΕ Αλί Μπαχρεϊνί ζήτησε την καταδίκη των αμερικανοϊσραηλινών πληγμάτων, από τα οποία όπως είπε έχουν σκοτωθεί περισσότεροι από 1.300 άνθρωποι στο Ιράν.

Η φυλακή Εβίν, γνωστή για τη φύλαξη πολιτικών κρατουμένων, έχει επίσης υποστεί ζημιές στις τελευταίες αεροπορικές επιδρομές ΗΠΑ-Ισραήλ, γεγονός που προκαλεί ανησυχία στους κρατούμενους, στους οποίους περιλαμβάνεται ένα ζευγάρι Βρετανών.

«Βρήκαμε βάσιμους λόγους να πιστεύουμε ότι, πραγματοποιώντας τις αεροπορικές επιδρομές στη φυλακή Εβίν, το Ισραήλ διέπραξε το έγκλημα πολέμου των σκόπιμων επιθέσεων εναντίον πολιτικού στόχου…», δήλωσε η Χοσεΐν. Είπε ότι 80 άνθρωποι, συμπεριλαμβανομένου ενός παιδιού και οκτώ γυναικών, σκοτώθηκαν.

Η τελευταία της έκθεση, βασισμένη σε συνεντεύξεις με θύματα και αυτόπτες μάρτυρες, δορυφορικές εικόνες και άλλα έγγραφα, παρουσιάστηκε στο Συμβούλιο χθες Δευτέρα (17.03.2026).

Το Ισραήλ αποχώρησε από το συμβούλιο, το οποίο καταγράφει τις καταχρήσεις και διεξάγει έρευνες, και άφησε την έδρα του κενή.