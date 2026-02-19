Συμβαίνει τώρα:
Οικογένεια Τζιουφρέ για τη σύλληψη Άντριου: «Κανείς δεν είναι υπεράνω του νόμου, ούτε καν η βασιλική οικογένεια»

«Δεν ήταν ποτέ πρίγκιπας. Για όλους τους επιζώντες παντού, η Βιρτζίνια το έκανε για εσάς»
Η Βιρτζίνια Τζούφρε
Η Βιρτζίνια Τζούφρε / REUTERS / Shannon Stapleton / Φωτογραφία αρχείου

Ανακουφισμένη αισθάνεται η οικογένεια της Βιρτζίνια Τζιουφρέ από τη σύλληψη του πρώην πρίγκιπα Άντριου. Όπως λέει σε ανακοίνωσή της «η σύλληψη αποδεικνύει ότι κανείς δεν είναι υπεράνω του νόμου».

Η Τζιουφρέ ήταν ένα από τα πιο γνωστά θύματα του διαβόητου παιδόφιλου Τζέφρι Επστάιν, που έχει κατηγορήσει τον Άντριου πως την κακοποίησε σεξουαλικά όταν ήταν 17 ετών. Αυτοκτόνησε τον Απρίλιο του 2025, σε ηλικία 41 ετών.

Γκισλέιν Μάξγουελ, Άντριου Μάουντμπαντεν Γουίνδσορ
Γκισλέιν Μάξγουελ, Άντριου Μάουντμπαντεν Γουίνδσορ / Φωτογραφία U.S. Justice Department / Handout via REUTERS

Η ανακοίνωση της οικογένειας αναφέρει:

«Επιτέλους. Σήμερα, οι ραγισμένες καρδιές μας γέμισαν ελπίδα με τα νέα ότι κανείς δεν είναι υπεράνω του νόμου, ούτε καν η βασιλική οικογένεια.

Εκ μέρους της αδελφής μας, Virginia Roberts Giuffre, εκφράζουμε την ευγνωμοσύνη μας στην Thames Valley Police του Ηνωμένου Βασιλείου για την έρευνα και τη σύλληψη του Andrew Mountbatten-Windsor.

Δεν ήταν ποτέ πρίγκιπας. Για όλους τους επιζώντες παντού, η Virginia το έκανε για εσάς».

Η δήλωση δόθηκε από τους αδελφούς της Giuffre, Sky Roberts και Danny Wilson, καθώς και τις νύφες της, Amanda Roberts και Lanette Wilson.

Ο Άντριου είχε δηλώσει στη συνέντευξή του στο BBC το 2019, ότι δεν θυμάται να έχει γνωρίσει ποτέ την Τζιουφρέ και είχε αμφισβητήσει τη γνησιότητα φωτογραφίας που τους απεικονίζει μαζί με τη Γκισλέιν Μάξγουελ.

Παρά τις διαψεύσεις του, το όνομά του συμπεριλήφθηκε σε αγωγή της Τζιουφρέ κατά του Επστάιν, στην οποία εκείνη υποστήριζε ότι είχε πέσει θύμα σεξουαλικής εκμετάλλευσης σε ηλικία 17 ετών και ότι είχε τρεις σεξουαλικές επαφές με τον Άντριου.

Τελικά, το 2022 επήλθε εξωδικαστικός συμβιβασμός, χωρίς παραδοχή ευθύνης από την πλευρά του. Η Βιρτζίνια Τζιούφρε έδωσε τέλος στη ζωή της τον Απρίλιο του 2025. Λίγους μήνες αργότερα κυκλοφόρησε μεταθανάτια το βιβλίο της, στο οποίο επανέλαβε τις κατηγορίες της.

Μετά τη δημοσιοποίηση των νέων εγγράφων, μέλη της οικογένειάς της δήλωσαν δημόσια ότι αισθάνονται δικαίωση, υποστηρίζοντας πως οι αποκαλύψεις επιβεβαιώνουν όσα η ίδια ισχυριζόταν επί χρόνια.

