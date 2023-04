Νεαρά άτομα διακόψανε ομιλία του Εμανουέλ Μακρόν στην Ολλανδία. Οι διαδηλωτές διαμαρτυρήθηκαν για την αναμόρφωση του γαλλικού συνταξιοδοτικού συστήματος που προωθεί ο Πρόεδρος της Γαλλίας, έχοντας ξεσηκώσει θύελλα αντιδράσεων στο εσωτερικό.

Κατά τη διάρκεια ομιλίας του στη Χάγη, προσκεκλημένος του Ινστιτούτου Nexus, ο Εμανουέλ Μακρόν υποχρεώθηκε να σταματήσει για λίγη ώρα να μιλάει. Νεαρά άτομα από το ακροατήριο άρχισαν να φωνάζουν συνθήματα κατά της μεταρρύθμισης του γαλλικού συνταξιοδοτικού συστήματος και να ξεδιπλώνουν πανό τα οποία έγραφαν στα αγγλικά:

«Νομίζω ότι χάσαμε κάτι: Πού είναι η γαλλική δημοκρατία;», «παρακάμψατε ξανά τη Βουλή», «δεν τηρείται η σύμβαση για το κλίμα», «πότε θα ακούσετε τα εκατομμύρια των ανθρώπων στο δρόμο; » κ.λπ.

Ο Γάλλος Πρόεδρος, απευθυνόμενος προς τα άτομα που διέκοψαν την ομιλία του και τα οποία η ολλανδική αστυνομία απομάκρυνε από την αίθουσα, είπε:

«Μπορώ να απαντήσω σε όλες τις ερωτήσεις για το τι συζητάμε στη Γαλλία», ότι «η δημοκρατία είναι ένα μέρος όπου μπορεί κανείς να διαδηλώσει», αλλά και ότι «την ημέρα που θα πεις στον εαυτό σου πως όταν διαφωνείς με νόμο που έχει ψηφιστεί ή με ανθρώπους που έχουν εκλεγεί, μπορείς να κάνεις ό,τι θέλεις, θέτεις σε κίνδυνο τη δημοκρατία».

