Ολλανδία: Ένοχοι ο πατέρας και οι δύο γιοι για τη δολοφονία της 18χρονης αδελφής τους επειδή είχε social media

Το πτώμα της Ryan Al Najjar βρέθηκε 6 μέρες μετά την εξαφάνισή της

Ένοχος κρίθηκε από δικαστήριο στην Ολλανδία ο 53χρονος Σύρος Χάλεντ αλ Νατζάρ για τη δολοφονία της 18χρονης κόρης του, Ράιαν, σε μία υπόθεση «εγκλήματος τιμής» που συγκλόνισε τη χώρα.

Όπως μεταδίδει η βρετανική «Daily Mail», σύμφωνα με τη δικαστική απόφαση για τη στυγερή δολοφονία, ο Khaled al Najjar έδεσε την κόρη του, Ryan Al Najjar, 18 ετών, και την έπνιξε σε βαλτώδη περιοχή προστατευμένου φυσικού καταφυγίου στην Ολλανδία. Το σώμα της Ράιαν βρέθηκε δεμένο και φιμωμένο έξι ημέρες μετά την εξαφάνισή της.

Ένοχοι κρίθηκαν και οι δύο γιοι του, ο 23χρονος Mohamed και ο 25χρονος Muhanad, οι οποίοι καταδικάστηκαν σε 20 χρόνια φυλάκισης ο καθένας. Μόνο ο Μουχανάντ ήταν παρών στο δικαστήριο κατά την ανακοίνωση της απόφασης, δηλώνοντας ότι θα προσπαθήσει να «καθαρίσει το όνομά του». Ο αδελφός του δεν παρέστη, κάτι που το δικαστήριο σχολίασε αρνητικά.

Το δικαστήριο κατέληξε στο συμπέρασμα ότι ο πατέρας είχε τον κεντρικό ρόλο στη δολοφονία, ενώ τουλάχιστον ένας από τους γιους βρισκόταν στο σημείο και συμμετείχε ενεργά στο έγκλημα.

Όπως αναφέρεται στην απόφαση, τα αδέλφια μετέφεραν τη Ράιαν από το Ρότερνταμ στον  απομονωμένο βάλτο, γνωρίζοντας τι επρόκειτο να ακολουθήσει.

Η Ράιαν εξαφανίστηκε στις 22 Μαΐου 2024, και η σορός της βρέθηκε στις 28 Μαΐου σε βάλτο στην πόλη Lelystad, περίπου 40 χλμ. βορειοανατολικά του Άμστερνταμ.

Η κοπέλα βρέθηκε δεμένη, φιμωμένη και με τα πόδια δεμένα με ταινία, ενώ DNA του πατέρα της εντοπίστηκε κάτω από τα νύχια της, υποδεικνύοντας ότι η 18χρονη προσπάθησε να αντισταθεί.

Οι εισαγγελικές αρχές υποστήριξαν ότι το έγκλημα συνδέεται άμεσα με τον δυτικό τρόπο ζωής της 18χρονης, όπως το γεγονός ότι είχε social media, κάτι που η οικογένειά της θεωρούσε «ντροπιαστικό», 

Ο πατέρας, ο οποίος παραμένει φυγόδικος και φέρεται να κρύβεται στη Συρία, καταδικάστηκε σε 30 χρόνια κάθειρξη.

