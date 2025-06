Ολονύχτιοι βομβαρδισμοί σε Ιράν και Ισραήλ ενώ ο Τραμπ πετάει νέα «βόμβα»: «Μπορεί να εμπλακούμε στον πόλεμο πριν από τη λήξη της προθεσμίας»

Με αμείωτο ρυθμό συνεχίζεται η σφοδρή σύγκρουση μεταξύ του Ισραήλ και του Ιράν, με τις δύο χώρες να εξαπολύουν εκατέρωθεν επιθέσεις κατά τη διάρκεια της νύχτας, ξημερώματα Σαββάτου (21.06.25) και τον Αμερικανό πρόεδρο, Ντόναλντ Τραμπ, να ανάβει νέες «φωτιές» εν μέσω του διπλωματικού θρίλερ.

Η προθεσμία δύο εβδομάδων που δόθηκε την Πέμπτη στην Τεχεράνη αφορούσε το «ανώτατο όριο», ανέφερε ο Ντόναλντ Τραμπ την Παρασκευή, διευκρινίζοντας πως ενδέχεται να αποφασίσει για το εάν οι ΗΠΑ θα εμπλακούν ενεργά στον πόλεμο μεταξύ Ισραήλ και Ιράν πριν από την λήξη της.

Μιλώντας σε δημοσιογράφους στο προεδρικό αεροσκάφος (Air Force One), ο Αμερικανός πρόεδρος υποβάθμισε επίσης τη διπλωματική πρωτοβουλία ευρωπαϊκών κρατών με στόχο την αποκλιμάκωση της κρίσης, μετά τη συνάντηση του ιρανού ΥΠΕΞ με ευρωπαίους ομολόγους του στη Γενεύη της Ελβετίας.

«Το Ιράν δεν θέλει να συζητήσει με την Ευρώπη. Θέλουν να μιλήσουν μαζί μας. Η Ευρώπη δεν είναι σε θέση να βοηθήσει σε αυτό το ζήτημα», δήλωσε ο 79χρονος πρόεδρος των ΗΠΑ κατά την άφιξή του στο Μόρισταουν του Νιου Τζέρσεϊ.

Ο Ντόναλντ Τραμπ ανακοίνωσε την Πέμπτη ότι έδινε περιθώριο «δύο εβδομάδων» προκειμένου να αποφασίσει σχετικά με το ενδεχόμενο στρατιωτικής εμπλοκής των ΗΠΑ στο πλευρό του Ισραήλ, συμπληρώνοντας πως θεωρεί ότι υπάρχει «ουσιαστική» πιθανότητα διαπραγματεύσεων με την Τεχεράνη.

Ερωτηθείς εάν το Ιράν είχε ζητήσει από τις ΗΠΑ να μεσολαβήσει στον σύμμαχό τους, το Ισραήλ, προκειμένου να σταματήσει τις επιθέσεις, ως προαπαιτούμενο για τη διεξαγωγή διαπραγματεύσεων, ο Αμερικανός πρόεδρος είπε ότι είναι «πολύ δύσκολο στην παρούσα φάση να υποβληθεί αυτό το αίτημα» στο Ισραήλ. «Όταν κάποιος κερδίζει, είναι λίγο πιο δύσκολο να το κάνεις παρά όταν κάποιος χάνει», σημείωσε.

Ούτε την Τετάρτη είχε αποκαλύψει τις προθέσεις του ο Ρεπουμπλικάνος πρόεδρος, αφού ερωτηθείς σχετικά με το ενδεχόμενο συμμετοχής των ΗΠΑ στις επιθέσεις εναντίον του Ιράν είχε πει: «ίσως το κάνω, ίσως όχι». Υποστήριξε επίσης ότι οι Ιρανοί είχαν επικοινωνήσει με την Ουάσινγκτον για να διαπραγματευτούν σχετικά με το πυρηνικό τους πρόγραμμα και «είχαν μάλιστα προτείνει να έρθουν στον Λευκό Οίκο», κάτι που η Τεχεράνη έσπευσε να διαψεύσει.

Οι IDF λένε ότι μαχητικά αεροσκάφη σκότωσαν τον διοικητή της μονάδας μη επανδρωμένων αεροσκαφών της αεροπορίας του Σώματος Φρουρών της Ισλαμικής Επανάστασης, κατηγορώντας τον ότι επέβλεπε την εκτόξευση εκατοντάδων drones στο Ισραήλ, μια εβδομάδα μετά την εξουδετέρωση του προκατόχου του.

Φήμες αναφέρουν ότι ο Υποστράτηγος Αμπντουλ Ραχίμ Μουσαβί, ο νεοδιορισμένος Αρχηγός του Γενικού Επιτελείου των Ενόπλων Δυνάμεων του Ιράν, εξουδετερώθηκε με επιτυχία από την Πολεμική Αεροπορία του Ισραήλ στη γειτονιά Σαλαριέχ της πόλης Κομ.

