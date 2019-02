Όσκαρ 2019: Μας τρέλανε η CIA – Τα tweets για την ταινία Black Panther

Η CIA έκανε πάνω από 10 tweet για το θέμα αυτό και τα 2.5 εκατομμύρια των ακολούθων της άρχισαν να αναρωτιούνται μήπως ο λογαριασμός αυτός δεν είναι αληθινός. Έκανε και δημοσκόπηση για το ποια τεχνολογία από τον Μαύρο Πάνθηρα θα ήθελε ο κόσμος να γίνει αληθινή.

«Στον BlackPanther, ένα μέταλλο που ονομάζεται βιμπράνιο βοήθησε το φανταστικό Αφρικανικό έθνος της Γουακάντα να γίνει η πιο προηγμένη τεχνολογικά χώρα του πλανήτη. Το βιμπράνιο στην στολή του Μαύρου Πάνθηρα τον προστατεύει και του δίνει υπερδυνάμεις. Αυτό θα ήταν τέλειο για τους κατασκόπους σωστά; Κρίμα που το βιμπράνιο δεν είναι αληθινό», τουίταρε η CIA.

Which fictional Wakandan technology would you most like to see made real in the future? #ReelvsRealCIA #BlackPanther #Oscars

Τα tweet της CIA αμέσως έγιναν viral. Όμως, προκάλεσαν και ειρωνείες. Ένας χρήστης ρώτησε: «Τι θα κάνετε; Θα τουιτάρετε και για τον Άγιο Βασίλη; Μπορούμε απλά να απολαύσουμε την μαγεία των ταινιών;»

«Αλήθεια τουιτάρετε τέτοια πράγματα; Μάλλον δεν έχετε πολλή δουλειά φαίνεται», έγραψε ένας άλλος εμφανώς ενοχλημένος.

Thanks for joining us for #ReelvsRealCIA #Wakanda. Good luck to #BlackPanther & all the @TheAcademy nominees at tonight’s #Oscars.

For more Reel vs Real CIA, see: https://t.co/ZAdWlIwJfM

To explore Wakandan technology today w/a CIA scientist, see: https://t.co/B0iV7cufqA pic.twitter.com/Z7A8WYF99L

— CIA (@CIA) February 25, 2019