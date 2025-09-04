Όσκαρ Πιστόριους: Έπαθε εγκεφαλικό η μητέρα της Ρίβα Στίνκαμπ, του μοντέλου που δολοφόνησε ο παραολυμπιονίκης

Στο νοσοκομείο μεταφέρθηκε εσπευσμένα η μητέρα της δολοφονημένης Ρίβα Στίνκαμπ από τον τότε σύντροφό της Όσκαρ Πιστόριους, αφού υπέστη εγκεφαλικό επεισόδιο στη φάρμα της στη Νότια Αφρική.

Η Τζουν Στίνκαμπ, η 78χρονη μητέρα της δολοφονημένης από τον Όσκαρ Πιστόριους Ρίβα Στίνκαμπ, βρέθηκε λιπόθυμη στο έδαφος στη φάρμα Ostara κοντά στο Πορτ Ελίζαμπεθ τη Δευτέρα (01.09.2025) και μεταφέρθηκε στο νοσοκομείο, όπου υποβλήθηκε αμέσως σε αξονική εγκεφάλου.

Η κόρη της, 29χρονη Ρίβα είχε δολοφονηθεί από τον παραολυμπιονίκη Όσκαρ Πιστόριους. Την πυροβόλησε τέσσερις φορές μέσα από την πόρτα του μπάνιου ανήμερα του Αγίου Βαλεντίνου το 2013.

Ο Πιστόριους κρίθηκε ένοχος για τη δολοφονία της Ρίβα Στίνκαμπ και του επιβλήθηκε ποινή 13 ετών και πέντε μηνών για το φόνο, με αποτέλεσμα να είναι επιλέξιμος για αποφυλάκιση υπό όρους τον Μάρτιο του 2023.

Αποφυλακίστηκε τον Ιανουάριο του 2024, σχεδόν 11 χρόνια μετά τη δολοφονία της συντρόφου του, Ρίβα Στίνκαμπ. Λίγους μήνες μετά την αποφυλάκισή του, βρήκε νέο έρωτα και μάλσιτα με κλώνο της 29χρονης Ρίβα.

Το χρονικό

Στις 14 Φεβρουαρίου 2013 η σύντροφός του, Ρίβα Στέενκαμπ βρέθηκε νεκρή από πυροβολισμούς μέσα στο σπίτι του ζευγαριού. Ο Όσκαρ Πιστόριους συνελήφθη στη Πρετόρια για το φόνο της.

Ο παραολυμπιονίκης παραδέχτηκε ότι την σκότωσε, αλλά προσπαθώντας να κοροϊδέψει τους πάντες είπε ότι ήταν ένα ατύχημα. Τόνισε ότι την πέρασε για διαρρήκτη. Η άτυχη γυναίκα φέρεται να είχε μπει κρυφά στο σπίτι για να του κάνει έκπληξη για τη γιορτή του Αγίου Βαλεντίνου. Εκείνος είπε ότι την πέρασε για κλέφτη και την πυροβόλησε πριν δει ποιος ήταν αυτός που είχε μπει στο σπίτι.

Στην απολογία του είπε ότι άκουσε έναν θόρυβο και την πόρτα του μπάνιου να κλείνει. Πυροβόλησε προς το μπάνιο, χωρίς να ξέρει ποιος ήταν μέσα.

Κατά την διάρκεια της δίκης ο Πιστόριους, έδωσε μία καλοστημένη παράσταση. Έκλαιγε, εμφανίστηκε χωρίς τα προσθετικά μέλη, έκανε εμετό, είπε ότι έχει ψυχολογικά προβλήματα.