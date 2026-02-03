Όταν ο Επστάιν κάλεσε τον Μπερλουσκόνι στα πάρτι του: «Όχι ευχαριστώ, τα κορίτσια επιστρέφουν μόνα τους στο σπίτι μου, δεν υπάρχει λόγος απαγωγής»

Η υπόθεση Επστάιν συνεχίζει να φέρνει στο φως ιστορίες που κινούνται ανάμεσα στο σκοτεινό παρασκήνιο της εξουσίας και τον κυνισμό ισχυρών ανδρών που θεωρούσαν εαυτούς υπεράνω κάθε ορίου. Ανάμεσα στα περιστατικά που έχουν καταγραφεί, ξεχωρίζει και μια επικοινωνία ανάμεσα στον Σίλβιο Μπερλουσκόνι και τον καταδικασμένο παιδόφιλο που απαγχονίστηκε στο κελί του.

Το Υπουργείο Δικαιοσύνης έδωσε στη δημοσιότητα πάνω από 3 εκατ. αρχεία για τον Επστάιν, αποκαλύπτοντας διασυνδέσεις με γνωστούς δισεκατομμυριούχους και πολιτικές προσωπικότητες, ανάμεσά τους και ο Ιταλός πρώην πρωθυπουργός Σίλβιο Μπερλουσκόνι.

Ο Τζέφρι Επστάιν είχε καλέσει τον Ιταλό πρώην πρωθυπουργό Σίλβιο Μπερλουσκόνι σε ένα από τα διαβόητα πάρτι του. Η απάντηση του Μπερλουσκόνι φέρεται να ήταν χαρακτηριστική του προκλητικού του ύφους:

«Όχι ευχαριστώ, στο σπίτι μου το φαγητό είναι καλύτερο και το κρασί τόσο καλό που τα κορίτσια επιστρέφουν μόνα τους, δεν υπάρχει λόγος απαγωγής».