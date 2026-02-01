Όταν ο Επστάιν μιλούσε για την ηθική: «Είναι περίπλοκο θέμα»

Μετά τη δημοσιοποίηση σχεδόν τριών εκατομμυρίων νέων αρχείων που συνδέονται με τον Τζέφρι Επστάιν όλο και περισσότερα στοιχεία της υπόθεσης έρχονται στο φως της δημοσιότητας. Στα αρχεία ου έχουν δημοσιευτεί, περιλαμβάνεται και ένα βίντεο στο οποίο ο χρηματιστής δινει κάοιες αμφιλεγόμενες απαντήσεις σε ερώτηση για το «αν είναι ο διάβολος» και αν τα χρήματά του είναι «βρώμικα».

Στο βίντεο που δημοσιεύει το Sky News που ήταν στα αρχεία, ο Τζέφρι Επστάιν φοράει ένα μαύρο πουκάμισο και γυαλιά μυωπίας απαντώντας σε ερωτήσεις που του κάνει ο άνδρας πίσω από την κάμερα, ο οποίος τον ρωτά αν τα χρήματά του είναι «βρώμικα», με εκείνον να απαντάει ότι «όχι δεν είναι».

Όταν ρωτήθηκε γιατί όχι, ο Επστάιν απάντησε: «επειδή τα κέρδισα». Όταν του επισημάνθηκε ότι ο πλούτος του προήλθε από το να «συμβουλεύει τους χειρότερους ανθρώπους στον κόσμο που κάνουν κακά πράγματα», ο Επστάιν απάντησε ότι «η ηθική είναι πάντα ένα περίπλοκο θέμα».

Αργότερα εκείνος ισχυρίστηκα ότι δώρισε χρήματα για να βοηθήσει στην εξάλειψη της πολιομυελίτιδας στο Πακιστάν και την Ινδία.

«Τι είσαι, σεξουαλικό αρπακτικό κατηγορίας τρία;», ρωτά ο άνδρας με τον Επστάιν να απαντά: «κατηγορίας ένα. Είμαι ο χαμηλότερος».

Στη συνέχεια ρωτάει τον Επστάιν αν όσοι έλαβαν δωρεές γνώριζαν από που προέρχονται τα χρήματα και ακολούθησε ο εξής διάλογος:

Επστάιν: Νομίζω ότι αν τους έλεγες ότι ο ίδιος ο διάβολος είπε «θα ανταλλάξω μερικά δολάρια για τη ζωή του παιδιού σου»

Άνδρας: Πιστεύεις ότι είσαι ο ίδιος ο διάβολος;

Επστάιν: Όχι, αλλά έχω έναν καλό καθρέφτη.

Άνδρας: Είναι σοβαρή ερώτηση. Πιστεύετε ότι είστε ο ίδιος ο διάβολος;

Επστάιν: Δεν ξέρω. Γιατί το λέτε αυτό;

Άνδρας: Επειδή έχετε όλα τα χαρακτηριστικά…

Επστάιν: Όχι, ο διάβολος με τρομάζει.

Ο άνθρωπος που παίρνει συνέντευξη από τον Επστάιν δεν εμφανίζεται στην οθόνη, αλλά πιστεύεται ότι είναι ο πρώην επικεφαλής στρατηγικός σύμβουλος του Ντόναλντ Τραμπ, Στιβ Μπάνον, σύμφωνα με το Sky News.

Ο Μπάνον υπηρέτησε στο Λευκό Οίκο τους πρώτους επτά μήνες της πρώτης προεδρικής θητείας του Τραμπν αλλά δεν είναι γνωστό η τοποθεσία ούτε η χρονολογία της συνέντευξης, ποιος τράβηξε το βίντεο ή γιατί ο Μπάνον μιλούσε στον Επστάιν.