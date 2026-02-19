Όταν ο πρόεδρος της OpenAI και ο πρόεδρος της Anthropic αρνήθηκαν να κρατήσουν ο ένας το χέρι του άλλου

Δεν μπορεί να κρυφτεί η κόντρα ανάμεσα στον Σαμ Άλτμαν, επικεφαλής της OpenAI, γνωστής για το ChatGPT και τον Ντάριο Αμοντέι, πρόεδρος της Anthropic (πρώην αντιπρόεδρος της OpenAI) κατά την παγκόσμια σύνοδο κορυφής της Τεχνητής Νοημοσύνης που διεξάγεται στο Νέο Δελχί.

Όταν ο Ινδός Πρωθυπουργός Ναρέντρα Μόντι, προέτρεψε τους ηγέτες των εταιρειών Τεχνητής Νοημοσύνης, ανάμεσά τους και ο Σουντάρ Πιτσάι της Google, να πιαστούν από τα χέρια σε μια κίνηση ενότητας, οι Σαμ Άλτμαν και Ντάριο Αμοντέι επέλεξαν να… αγνοήσουν την παρότρυνση και να μην σφίξουν ο ένας το χέρι του άλλου.

Αν και στέκονταν πλάι-πλάι, οι δύο άνδρες κράτησαν τις γροθιές τους υψωμένες και σφιγμένες, την ώρα που οι υπόλοιποι παρευρισκόμενοι σχημάτιζαν μια ανθρώπινη αλυσίδα με τα χέρια τους.

Η στιγμή που έγινε viral

The hate can’t be hidden!



Sam Altman, OpenAI’s CEO, and Dario Amodei, Anthropic’s CEO and former OpenAI VP, hate each other so much… they were the only ones not holding hands.



They can’t be nice to each other for 5 seconds, not even for Modi. pic.twitter.com/5FyxvjjvdT — Lord Bebo (@MyLordBebo) February 19, 2026

Η μάχη για την κυριαρχία στην Τεχνητή Νοημοσύνη έχει πυροδοτήσει μερικές από τις πιο έντονες επιχειρηματικές και νομικές συγκρούσεις της δεκαετίας.