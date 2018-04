Οθωμανικό χαστούκι σε καρπούζι! Όταν η γραφικότητα των φίλων του Ερντογάν δεν έχει όρια

Την «βρώμικη» δουλειά ανέλαβε βα κάνει ο Ερντογανικός εξτρεμιστής κληρικός Αμπντουλμετίν Μπαλκανίογλου. Η αναπαράσταση για το πως δίνεται το οθωμανικό χαστούκι, έγινε σε τηλεοπτική μετάδοση. Στο κανάλι που ελέγχεται από τον Ταγίπ Ερντογάν, το Fetih TV, ο κληρικός χρησιμοποίησε ως μοντέλο ένα καρπούζι. Και άρχισε να το χαστουκίζει μέχρι να σπάσει όπως θα σπάσουν και τα κεφάλια των απίστων. Μετά πήρε ένα άλλο φρούτο και το χτύπησε με δύναμη στο κεφάλι του. Το κεφάλι του – τουλάχιστον εξωτερικά – δεν έπαθε τίποτα. Τέλος, ο σφίχτης κληρικός εμφανίστηκε με ένα τσεκούρι και απείλησε όποιον του ασκήσει κριτική.

Ottoman slap that supposedly cracks the heads of non-believers was displayed on a watermelon in pro-Erdogan Fetih TV, owned by #Erdogan-ally radical cleric Abdulmetin Balkanlioglu. The man says he is Fada'iyun as he bradishes an axe to threaten critics. pic.twitter.com/ODcNaHWWrp

