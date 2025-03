Ουγγαρία: Χάος στη Βουλή μετά την ψήφιση νόμου που απαγορεύει την παρέλαση Pride – Άναψε καπνογόνα η αντιπολίτευση

Εν μέσω αντιδράσεων το κοινοβούλιο της Ουγγαρίας ενέκρινε σήμερα νόμο που απαγορεύει την παρέλαση υπερηφάνειας (Pride), σε μια κλιμάκωση της πολιτικής του εθνικιστή πρωθυπουργού Βίκτορ Ορμπάν που αποσκοπεί στον περιορισμό των δικαιωμάτων της κοινότητας ΛΟΑΤΚΙ+.

Το κείμενο που ψήφισε ο κυβερνητικό συνασπισμός του Βίκτορ Ορμπάν για τις παραλάσεις Pride στην Ουγγαρία «απαγορεύει την πραγματοποίηση μιας συγκέντρωσης που παραβιάζει τον νόμο» του 2021, σύμφωνα με τον οποίο δεν είναι δυνατό να προωθείται σε ανήλικους «η ομοφυλοφιλία και η αλλαγή φύλου».

Η αντιπολίτευση αντέδρασε κατά την ψηφοφορία ρίχνοντας καπνογόνα μέσα στο κοινοβούλιο ενώ ακούγονταν ταυτόχρονα ο ρωσικός εθνικός ύμνος. Πέταξαν μάλιστα και φωτογραφίες που απεικονίζουν τον πρωθυπουργό Βίκτορ Όρμπαν και τον Ρώσο Πρόεδρο Βλαντιμίρ Πούτιν να φιλιούνται.

Το σχέδιο νόμου, που υποβλήθηκε μόλις χθες (17.03.2025), εγκρίθηκε μέσω έκτακτης διαδικασίας με μεγάλη πλειοψηφία από τον κυβερνώντα συνασπισμό που υποστηρίζεται από βουλευτές της άκρας δεξιάς (136 ψήφοι υπέρ, 27 κατά).

Η νομοθεσία, που τροποποιεί τον νόμο για την ελευθερία της συνάθροισης, αποσκοπεί να διασφαλίσει ότι μόνο εκδηλώσεις «που σέβονται τα δικαιώματα των παιδιών σε μια ορθή φυσική, πνευματική και ηθική ανάπτυξη μπορούν να λάβουν χώρα».

