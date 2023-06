Όλα δείχνουν πως το φράγμα που καταστράφηκε στη Χερσώνα, στη νότια Ουκρανία (που ελέγχεται από τη Ρωσία), είναι μάλλον αδύνατο να επισκευαστεί, ενώ οι πλημμύρες στην περιοχή – που περνούσε αρχικά ο ποταμός – είναι αναπόφευκτες. Περίπου 80 κοινότητες φαίνεται πως κινδυνεύουν, ενώ το Κίεβο ανακοίνωσε ότι απομακρύνει κατοίκους.

Αξιωματούχος που έχει διορισθεί από τη Ρωσία στην υπό ρωσική κατοχή πόλη της Νόβα Καχόβκα δήλωσε πως θα είναι μάλλον αδύνατο να επισκευαστεί το υδροηλεκτρικό φράγμα της Καχόβκα μετά την έκρηξη που προκάλεσε ρήγμα στην δομή, δήλωσε σήμερα διορισθείς από τις ρωσικές δυνάμεις αξιωματούχος στην υπό ρωσική κατοχή πόλη της Νόβα Καχόβκα.

Σε σχόλια που έκανε σε ρωσικά κρατικά τηλεοπτικά δίκτυα, ο δήμαρχος της πόλης Βλαντίμιρ Λεοντίεφ σημείωσε ότι η ζημιά που προκλήθηκε στο φράγμα ήταν αποτέλεσμα σειράς ουκρανικών πληγμάτων.

Το Reuters δεν ήταν προς το παρόν σε θέση να επιβεβαιώσει την πληροφορία αυτή από ανεξάρτητη πηγή.

Ο Λεοντίεφ σημείωσε επίσης, σύμφωνα με δηλώσεις του που επικαλείται το ρωσικό πρακτορείο ειδήσεων TASS, ότι οι κάτοικοι περίπου 300 σπιτιών απομακρύνθηκαν μετά την ζημιά που προκλήθηκε στο φράγμα και πρόσθεσε ότι τμήμα της πόλης αποσυνδέθηκε από το δίκτυο παροχής ρεύματος για λόγους ασφαλείας.

Φταίνε οι Ουκρανοί – Δεν απειλούνται μεγάλοι οικισμοί

Ο διορισμένος από τη Ρωσία κυβερνήτης στην ουκρανική περιοχή της Χερσώνας δήλωσε ότι το Κίεβο έπληξε το φράγμα της Νόβα Καχόβκα για να αποσπάσει την προσοχή από τις αποτυχίες, όπως τις χαρακτήρισε, της αντεπίθεσης στο ανατολικό τμήμα της χώρας.

«Σύμφωνα με τις υπηρεσίες διάσωσης, η στάθμη των υδάτων έχει ανέβει (…) σε επίπεδο που εκτιμάται μεταξύ των 2 και των 4 μέτρων, κάτι το οποίο δεν απειλεί τους μεγάλους οικισμούς», που βρίσκονται σε χαμηλότερο επίπεδο από το φράγμα κατά μήκος του ποταμού, σημείωσε σε ανάρτησή του ο Αντρέι Αλεξέγενκο, ο διορισθείς από τη Μόσχα επικεφαλής των αρχών της Χερσώνας, περιφέρειας η οποία βρίσκεται εν μέρει υπό την κατοχή των ρωσικών δυνάμεων, στην νότια Ουκρανία.

Συνολικά τα «παρόχθια χωριά» 14 οικισμών, όπου κατοικούν «πάνω από 22.000 άνθρωποι», απειλούνται από πλημμύρα, διευκρίνισε.

«Το ανατίναξαν οι Ρώσοι μέσα στον πανικό τους»

Σύμφωνα με την ουκρανική κρατική υδροηλεκτρική εταιρεία, το Υδροηλεκτρικό Εργοστάσιο παραγωγής ρεύματος της Καχόβκα, στην κατεχόμενη από τις ρωσικές δυνάμεις περιοχή στη νότια Ουκρανία, «καταστράφηκε τελείως» και δεν μπορεί να αποκατασταθεί η λειτουργία του έπειτα από έκρηξη που σημειώθηκε, σύμφωνα με τον ίδιο, μέσα στο μηχανοστάσιό του.

Η ουκρανική προεδρία κατηγόρησε τη Ρωσία ότι «ανατίναξε» το υδροηλεκτρικό φράγμα της Καχόβκα για να πλημμυρίσει την περιοχή και να φρενάρει την ουκρανική επίθεση που βρίσκεται σε προετοιμασία.

«Ο στόχος των τρομοκρατών είναι προφανής: να εμποδίσουν τις επιθετικές ενέργειες των ουκρανικών ενόπλων δυνάμεων», δήλωσε ο Μιχαΐλο Ποντόλιακ, σύμβουλος της ουκρανικής προεδρίας, σε μήνυμά του προς τους δημοσιογράφους.

Η ουκρανική στρατιωτική υπηρεσία πληροφοριών υποστήριξε από την πλευρά της πως οι ρωσικές δυνάμεις ανατίναξαν το φράγμα ευρισκόμενες «σε πανικό».

Flooding has already been observed in the right bank of the #Dnieper, 16000 people found themselves in a critical #flood zone, after Nova Kakhovka dam has been blown up by #Russian.#NovakakhovkaDam #ukraine #Kherson #Russia pic.twitter.com/mA7oWoHLFr — Chaudhary Parvez (@ChaudharyParvez) June 6, 2023

«Οι δυνάμεις κατοχής ανατίναξαν το φράγμα στον Ταμιευτήρα Καχόβκα ευρισκόμενες σε πανικό – αυτή είναι μια προφανής πράξη τρομοκρατίας και έγκλημα πολέμου, για το οποίο θα υπάρξει προσφυγή σε διεθνές δικαστήριο».

Κινδυνεύουν 16.000 άνθρωποι

Ο Ουκρανός πρωθυπουργός Ντένις Σμίχαλ δήλωσε ξεχωριστά ότι έως και 80 κοινότητες κινδυνεύουν να πλημμυρίσουν μετά την, όπως την περιέγραψε, καταστροφή του φράγματος του σταθμού από τις ρωσικές δυνάμεις.

Πολλά χωριά έχουν “τελείως ή εν μέρει” πλημμυρίσει στην Ουκρανία μετά την εν μέρει καταστροφή του υδροηλεκτρικού φράγματος της Καχόβκα στον Δνείπερο στην περιφέρεια της Χερσώνας που είναι υπό ρωσική κατοχή, και άρχισε η απομάκρυνση κατοίκων, ανακοίνωσε άλλος Ουκρανός αξιωματούχος.

«Περίπου 16.000 άνθρωποι βρίσκονται σε κρίσιμη ζώνη», αναφέρει σε ανάρτησή του στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης ο Ολεξάντρ Προκούντιν, επικεφαλής της στρατιωτικής διοίκησης της περιφέρειας της Χερσώνας.

The Russia military have blown up the Nova Kakhovka dam near Kherson in a desperate attempt to stop Ukrainian forces advancing towards Crimea. pic.twitter.com/kcNDa6GAYl — UK Justice Forum 🇬🇧 Latest Video News Updates! (@Justice_forum) June 6, 2023

Παράλληλα, το TASS μετέδωσε επικαλούμενο υπηρεσίες έκτακτης ανάγκης ότι τα αποθέματα νερού στους ταμιευτήρες νερού της Κριμαίας επαρκούν μετά την ρήξη του φράγματος στην Νόβα Καχόβκα.

Η χερσόνησος της Κριμαίας, που έχει προσαρτηθεί από τη Ρωσία, εξαρτάται για πόσιμο νερό από το Βόρειο Κανάλι της Κριμαίας, μέσω του οποίου έρχεται νερό στην χερσόνησο από τον ποταμό Δνείπερο.

Η Ουκρανία είχε στο παρελθόν αποκλείσει τις προμήθειες νερού στην Κριμαία μετά την προσάρτηση της χερσονήσου από τη Ρωσία το 2014, προκαλώντας οξεία λειψυδρία στην περιοχή.

This Swedish simulation from last year shows the impact of breaching Nova Kakhovka dam pic.twitter.com/T6LGxdvgqv — Ian Birrell (@ianbirrell) June 6, 2023

Το υδροηλεκτρικό φράγμα της Καχόβκα, το οποίο βρίσκεται στις ζώνες της περιφέρειας της Χερσώνας στη νότια Ουκρανία που ελέγχονται από τη Ρωσία, καταστράφηκε εν μέρει σήμερα, με τη Μόσχα και το Κίεβο να επιρρίπτουν ο ένας στον άλλο την ευθύνη για την καταστροφή του.

Footage of the flooding of the banks of Dnieper and the flooding of some settlements in the Kherson region as a result of the destruction of Nova Kakhovka Dam. pic.twitter.com/QlR2VCQvuF — Clash Report (@clashreport) June 6, 2023

Δεν απειλείται ο πυρηνικός σταθμός της Ζαπορίζια

Η ρωσική κρατική εταιρεία ατομικής ενέργειας Rosatom ανακοίνωσε πως ο ελεγχόμενος από τη Μόσχα πυρηνικός σταθμός της Ζαπορίζια δεν απειλείται μετά τη ρήξη του φράγματος, μετέδωσε το κρατικό ρωσικό πρακτορείο ειδήσεων RIA.

Ο διευθυντής του πυρηνικού σταθμού της Ζαπορίζια, τον οποίο η Ρωσία ελέγχει από το Μάρτιο του 2022, ανέφερε με χωριστή δήλωσή του στην εφαρμογή μηνυμάτων Telegram πως δεν υπάρχει κίνδυνος για την ασφάλεια της εγκατάστασης.

Η ουκρανική κρατική υπηρεσία ατομικής ενέργειας Energoatom ανακοίνωσε από την πλευρά της πως η καταστροφή του φράγματος δημιουργεί μεν απειλή για τον πυρηνικό σταθμό της Ζαπορίζια, αλλά η κατάσταση στην εγκατάσταση βρίσκεται υπό έλεγχο.

Ο Διεθνής Οργανισμός Ατομικής Ενέργειας (IAEA) ανέφερε μέσω του Twitter πως παρακολουθεί από κοντά την κατάσταση και πως «στο σταθμό δεν υφίσταται άμεσος κίνδυνος για την πυρηνική ασφάλεια».

Η Energoatom υποστήριξε πως το φράγμα ανατίναξαν οι ρώσοι εισβολείς.

Σύμφωνα με την ουκρανική υπηρεσία ατομικής ενέργειας, η στάθμη του νερού στη Δεξαμενή Καχόβκα μειώνεται γρήγορα, δημιουργώντας μια «πρόσθετη απειλή» για τον πυρηνικό σταθμό της Ζαπορίζια.

«Το νερό από τη Δεξαμενή Καχόβκα είναι απαραίτητο για τα συστήματα ασφαλείας του πυρηνικού σταθμού της Ζαπορίζια», ανέφερε η Energoatom μέσω της εφαρμογής Telegram.

«Αυτή τη στιγμή η δεξαμενή νερού του πυρηνικού σταθμού είναι γεμάτη: στις 8 π.μ., η στάθμη του νερού ήταν στα 16,6 μέτρα, επαρκής για τις ανάγκες του σταθμού. Αυτή τη στιγμή η κατάσταση στο σταθμό βρίσκεται υπό έλεγχο, ουκρανικό προσωπικό ελέγχει όλους τους δείκτες», πρόσθεσε.

Ο επικεφαλής της ουκρανικής προεδρικής διοίκησης Αντριι Γερμάκ (σ.σ.: και όχι ο ουκρανός πρόεδρος Βολοντίμιρ Ζελένσκι, όπως είχε μεταδοθεί νωρίτερα) χαρακτήρισε την έκρηξη στο φράγμα «οικοκτονία» που διαπράχθηκε από τις ρωσικές δυνάμεις. Η Ρωσία κατηγόρησε την Ουκρανία για το επεισόδιο.