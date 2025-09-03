Πούτιν: Είμαι έτοιμος για ειρηνευτικές συνομιλίες με τον Ζελένσκι – Ευχαρίστως να τον υποδεχτώ στη Μόσχα

Για την πορεία του πολέμου στην Ουκρανία αλλά και το ενδεχόμενο να πραγματοποιήσει ειρηνευτικές συνομιλίες με τον Βολοντίμιρ Ζελένσκι, μίλησε σήμερα (03.09.2025) ο Ρώσος πρόεδρος Βλαντίμιρ Πούτιν, στο πλαίσιο συνέντευξης Τύπου στο Πεκίνο.

Ειδικότερα, ο Ρώσος πρόεδρος δήλωσε έτοιμος να συναντηθεί για διαπραγματεύσεις με τον Ουκρανό πρόεδρο Βολοντίμιρ Ζελένσκι, αλλά με την προϋπόθεση να γίνουν στη Μόσχα.

Όταν ρωτήθηκε από δημοσιογράφους αν είναι πράγματι πρόθυμος να συναντηθεί με τον Ουκρανό πρόεδρο, απάντησε καταφατικά, εφόσον η συνάντηση είναι «καλά προετοιμασμένη».

Ωστόσο, υπογράμμισε ότι η συνάντηση με τον Ζελένσκι δεν θα βγάλει πουθενά και τόνισε: «Αυτό είπα και στον Τραμπ. Ευχαρίστως να τον υποδεχτώ στη Μόσχα».

«Ποτέ δεν αρνήθηκα να το κάνω αυτό, αν αυτό οδηγήσει σε θετικά αποτελέσματα», είπε ο Ρώσος πρόεδρος χαρακτηριστικά.

Στην συνέχεια, αναφέρθηκε στην προοπτική τερματισμού του πολέμου στην Ουκρανία: «Πιστεύω ότι, αν υπάρχει κοινή λογική, είναι δυνατό να συμφωνήσουμε σε μια αποδεκτή επιλογή ή έναν αποδεκτό τρόπο τερματισμού αυτής της σύγκρουσης».

«Υπάρχει φως στο τούνελ για το τέλος του πολέμου»

«Η τρέχουσα κυβέρνηση των ΗΠΑ, βλέπουμε επίσης ότι έχει τη βούληση και την επιθυμία να βρει αυτή τη λύση. Νομίζω ότι υπάρχει φως στο τέλος του τούνελ. Θα δούμε. Διαφορετικά, θα αναγκαστούμε να επιλύσουμε όλους τους στόχους μας με στρατιωτικά μέσα», πρόσθεσε ο ίδιος.

Όσον αφορά τις εξελίξεις στα πεδία των μαχών, ο Πούτιν υποστήριξε ότι οι ρωσικές δυνάμεις προελαύνουν «σε όλα τα μέτωπα», ενώ η Ουκρανία «δεν είναι ικανή» να εξαπολύσει μεγάλης κλίμακας επιθέσεις και «τώρα προσπαθεί να καλύψει τα κενά ανασυντάσσοντας τις δυνάμεις της».

Όταν ρωτήθηκε για τις προτάσεις εγγυήσεων ασφαλείας για την Ουκρανία, ανέφερε ότι «κάθε χώρα πρέπει να έχει εγγυήσεις για την ασφάλειά της, συμπεριλαμβανομένης της Ουκρανίας, «αλλά όχι εις βάρος της Ρωσίας».

Οι εδαφικές διεκδικήσεις

Αλλά αυτό δεν «συνδέεται με την ανταλλαγή εδαφών» ως μέρος μιας ειρηνευτικής συμφωνίας, πρόσθεσε.

«Για να είμαι ειλικρινής, δεν αγωνιζόμαστε για εδάφη, αγωνιζόμαστε για τα ανθρώπινα δικαιώματα, για τα δικαιώματα των ανθρώπων που ζουν σε αυτά τα εδάφη, να μιλούν ρωσική γλώσσα και να ζουν σύμφωνα με τις παραδόσεις τους», είπε ο Ρώσος πρόεδρος.

«Το Κίεβο χρειάζεται δημοψήφισμα για το ζήτημα των εδαφών, αυτό απαιτεί την άρση του στρατιωτικού νόμου και, ως εκ τούτου, εκλογές», είπε χαρακτηριστικά.

«Όσο είναι σε ισχύ ο στρατιωτικός νόμος δεν μπορούν να γίνουν εκλογές στην Ουκρανία και είναι ένας από τους λόγους που η Μόσχα δεν αποδέχεται τη νομιμότητα του Ουκρανού προέδρου Ζελένσκι, καθώς κανονικά η θητεία του έχει λήξει» υπογράμμισε ο Πούτιν ενώ μάλιστα αναφέρθηκε στον Ζελένσκι ως «αναπληρωτή επικεφαλής της ουκρανικής διοίκησης», αποφεύγοντας τον τίτλο του προέδρου.

Απαντώντας στην επίθεση από τον Γερμανό καγκελάριο Φρίντριχ Μερτς, που τον χαρακτήρισε «τον χειρότερο εγκληματία πολέμου», ο Πούτιν είπε: «Νομίζω ότι αυτή είναι μια ανεπιτυχής προσπάθεια να απαλλάξει τον εαυτό του, τη χώρα του και τη Δύση γενικότερα από την ευθύνη για την τραγωδία που συμβαίνει τώρα στην Ουκρανία».