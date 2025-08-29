Ουκρανία: Drone φέρεται να προκάλεσε φωτιά κοντά στο «παλάτι» του Πούτιν στη Μαύρη Θάλασσα

Δασική φωτιά που φέρεται να προκλήθηκε από συντρίμμια ουκρανικού drone βρίσκεται σε εξέλιξη κοντά στο χωριό Κραϊνίτσα στην περιφέρεια Κράσνονταρ της Ρωσίας.

Σύμφωνα με πληροφορίες, η φωτιά, που φέρεται να προκλήθηκε από ουκρανικό drone, καίει λιγότερο από ένα χιλιόμετρο από ένα οινοποιείο που συνδέεται με τον Βλαντιμίρ Πούτιν.

Οι τοπικές αρχές ανέφεραν την πυρκαγιά το πρωί της 28ης Αυγούστου μετά την πτώση θραυσμάτων ουκρανικών drone στην περιοχή, σύμφωνα με τον δήμαρχο του Γκελεντζίκ και το περιφερειακό υπουργείο έκτακτης ανάγκης. Η πυρκαγιά επεκτάθηκε από το αρχικό της μέγεθος κατά τη διάρκεια της νύχτας, φτάνοντας τα 41,5 εκτάρια (1.025,487 στρέμματα) μέχρι το πρωί της 29ης Αυγούστου.

«Περισσότεροι από 330 άνθρωποι μάχονται τη φωτιά, καθώς και ένα ελικόπτερο και ένα αεροσκάφος του ρωσικού υπουργείου Καταστάσεων Έκτακτης Ανάγκης», δήλωσε ο κυβερνήτης της περιφέρειας Κρασνοντάρ Βενιαμίν Κοντράτιεφ.

Το χωριό Κραϊνίτσα βρίσκεται μόλις 10 χιλιόμετρα από το «παλάτι» του Πούτιν στο ακρωτήριο Idokopas. Ρωσικά μέσα ενημέρωσης ανέφεραν ότι τo πύρινο μέτωπο μπορεί να απέχει 3 – 4 χιλιόμετρα από την προεδρική κατοικία.

Η επίθεση με drone πραγματοποιήθηκε ως μέρος ευρύτερων ουκρανικών επιθέσεων στις 28 Αυγούστου. Οι ρωσικές αρχές ανέφεραν επιθέσεις με μη επανδρωμένα αεροσκάφη σε πολλές περιφέρειες, με τους κατοίκους της περιοχής να καταγράφουν πυρκαγιές σε δύο διυλιστήρια πετρελαίου και σε μια σιδηροδρομική διασταύρωση.

Η περιοχή Γκελεντζίκ έχει στρατηγική σημασία λόγω της εγγύτητάς της με την αναφερόμενη κατοικία του Πούτιν στη Μαύρη Θάλασσα, η οποία έχει αποτελέσει αντικείμενο εκτεταμένων ερευνητικών αναφορών.