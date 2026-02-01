Κόσμος

Ουκρανία: Δύο νεκροί από ρωσική επίθεση με drones στο Ντίνπρο

Τα θύματα της επίθεσης ήταν μία γυναίκα και ένας άνδρας σύμφωνα με τις τοπικές Αρχές
Πόλεμος στην Ουκρανία
Τα αποτελέσματα ρωσικής επίθεσης με drones στη Ζαπορίζια της Ουκρανίας / REUTERS/Serhii Chalyi ΦΩΤΟΓΡΑΦΙΑ ΑΡΧΕΙΟΥ

Δύο άνθρωποι έχασαν τη ζωή τους στη διάρκεια της νύχτας του Σαββάτου (31.1.26) από πλήγμα ρωσικών drones στην πόλη Ντνίπρο, στην ανατολική Ουκρανία, όπως ανακοινώθηκε σήμερα Κυριακή (1.2.26).

«Η επίθεση έγινε τη νύχτα. Εκδηλώθηκε πυρκαγιά, μια ιδιωτική κατοικία καταστράφηκε, δύο άλλες υπέστησαν ζημιές», έγραψε σε ανάρτησή του σήμερα το πρωί στην εφαρμογή Telegram ο επικεφαλής της περιφερειακής διοίκησης της Ντνιπροπετρόφσκ, Ολεξάντρ Γκάντζα, μετά τη ρωσική επίθεση με drones.

Όπως διευκρίνισε, τα θύματα ήταν μια γυναίκα και ένας άνδρας.

Η επίθεση αυτή σημειώθηκε καθώς παύση των ρωσικών πληγμάτων στην πρωτεύουσα Κίεβο, την οποία δέχθηκε ο πρόεδρος της Ρωσίας Βλαντίμιρ Πούτιν κατόπιν αιτήματος του Αμερικανού ομολόγου του Ντόναλντ Τραμπ, αναμένεται να τερματιστεί σήμερα.

Κόσμος
