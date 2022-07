Η Ουκρανία επικύρωσε σήμερα τον διορισμό του έμπειρου ερευνητή Ολεξάντρ Κλιμένκο ως επικεφαλής της Ειδικευμένης Εισαγγελίας Κατά της Διαφθοράς, ανταποκρινόμενη σε σχετικό αίτημα της Ευρωπαϊκής Ένωσης.

Υπενθυμίζεται πως η καταπολέμηση της διαφθοράς στην Ουκρανία ήταν ένα από τα προαπαιτούμενα για την ενταξιακή πορεία της χώρας στην Ευρωπαϊκή Ένωση.

Ο πρόεδρος Βολοντίμιρ Ζελένσκι ανέφερε σε ανάρτησή του στο Telegram ότι η πρώτη σημαντική απόφαση του γενικού εισαγγελέα Αντρίι Κοστίν από τότε που ανέλαβε τα καθήκοντά του χθες ήταν να προσυπογράψει τον διορισμό του Κλιμένκο.

«Ο αγώνας κατά της διαφθοράς είναι προτεραιότητα για το κράτος μας, καθώς η επενδυτική μας ελκυστικότητα και η ελευθερία του επιχειρείν εξαρτώνται από την επιτυχία του», ανέφερε στο Telegram ο Αντρίι Γέρμακ, επικεφαλής του προεδρικού γραφείου του Ζελένσκι.

Ο Κλιμένκο διορίστηκε ύστερα από μακρά διαδικασία επιλογής μετά την παραίτηση του προκατόχου του, σχεδόν πριν από δύο χρόνια. Στο παρελθόν έχει εργαστεί στην εθνική υπηρεσία κατά της διαφθοράς.

Η πρόοδος στην πάταξη της διαφθοράς είναι μια από τις μακροπρόθεσμες δεσμεύσεις του Κιέβου προς τους δυτικούς εταίρους και η ανάγκη της Ουκρανίας για οικονομική, πολιτική και στρατιωτική στήριξη έχει αυξηθεί απότομα από τότε που ξεκίνησε η ρωσική εισβολή στις 24 Φεβρουαρίου.

Η ΕΕ έδωσε στην Ουκρανία καθεστώς υποψήφιας προς ένταξη χώρας νωρίτερα αυτό τον μήνα, θέτοντάς την σε μια μακρά πορεία, αλλά δήλωσε ότι μένει να γίνει σημαντική δουλειά σε διάφορους τομείς, συμπεριλαμβανομένης της πάταξης της διαφθοράς.

Σε μαγνητοσκοπημένο μήνυμά της προς το Κοινοβούλιο της Ουκρανίας την 1η Ιουλίου, η πρόεδρος της Κομισιόν Ούρσουλα φον ντερ Λάιεν δήλωσε ότι σε αυτά που μένουν να γίνουν περιλαμβάνεται ο διορισμός εισαγγελέως διαφθοράς το συντομότερο δυνατόν.

«Η Ουκρανία φέρει εις πέρας μια από τις συστάσεις που συνόδευσαν το καθεστώς υποψήφιας προς ένταξη χώρας της ΕΕ», έγραψε σε ανάρτησή του στο Twitter ο Μάτι Μαάσικας, ο πρεσβευτής της ΕΕ στην Ουκρανία. «Μια μακρά διαδικασία επιλογής οριστικοποιήθηκε, προσφέροντας διδάγματα. Εύχομαι στον κ. Κλιμένκο δύναμη και κουράγιο!».

