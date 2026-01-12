Κόσμος

Ουκρανία: Ένας 14χρονος επιτέθηκε με μαχαίρι σε συμμαθητή και καθηγητή του – Πιθανή σύνδεση με τη Ρωσία «βλέπει» εισαγγελέας

Ο 14χρονος φέρεται να συνομιλούσε με εκπροσώπους των ρωσικών υπηρεσιών πληροφοριών, ενώ την ώρα της επίθεση φορούσε μπλούζα με την φράση «Hitler Kaput» που χρησιμοποιούσαν σοβιετικοί στον Β' ΠΠ
Έναν μαθητή και έναν 39χρονο καθηγητή σε σχολείο στην Ουκρανία, κατηγορείται ότι τραυμάτισε σοβαρά ένας 14χρονο, σε μια επίθεση με μαχαίρι που «μπορεί να συνδέεται με τη Ρωσία», όπως ανακοίνωσαν σήμερα (12.01.2026) η αστυνομία και το γραφείο του εισαγγελέα του Κιέβου.

Ο έφηβος από την Ουκρανία, «έβαλε μάσκα και κράνος που είχε ετοιμάσει εκ των προτέρων στις τουαλέτες, συγκεκριμένα για την επίθεση, μετά έτρεξε μέσα σε μια τάξη του σχολείου του, και επιτέθηκε σε έναν 39χρονο καθηγητή και έναν 14χρονο συμμαθητή του με μαχαίρι», προτού αυτοτραυματιστεί στο χέρι και την κοιλιά, διευκρίνισε η ουκρανική αστυνομία σε ανακοίνωσή της.

Το γραφείο του εισαγγελέα του Κιέβου αναφέρθηκε σε πιθανή σύνδεση του περιστατικού με τη Ρωσία μετά τον εντοπισμό στο τηλέφωνο του εφήβου «αλληλογραφίας» με «άγνωστα πρόσωπα –πιθανόν εκπροσώπους των ρωσικών υπηρεσιών πληροφοριών».

Φωτογραφία που δημοσιεύτηκε από το ουκρανικό μέσο RBC, που φαίνεται να είναι στιγμιότυπο οθόνης από συνομιλία στο Telegram, δείχνει έναν έφηβο με κράνος και μάσκα που φοράει ένα μπλουζάκι στο οποίο αναγράφεται η φράση «Hitler kaput».

Το «Χίτλερ καπούτ» είναι μια έκφραση που είναι γνωστή ως αυτή που χρησιμοποιούσαν τα σοβιετικά στρατεύματα απέναντι στους Γερμανούς στρατιώτες στη διάρκεια του Β’ Παγκοσμίου Πολέμου.

Στις φωτογραφίες που δόθηκαν στη δημοσιότητα από την αστυνομία, φαίνεται ένας έφηβος, του οποίου το πρόσωπο έχει καλυφθεί, με ίδιο μπλουζάκι.

Σύμφωνα με το γραφείο του εισαγγελέα, τα δύο θύματα και ο δράστης διακομίσθηκαν στο νοσοκομείο και ο καθηγητής βρίσκεται σε «σοβαρή κατάσταση».

Η Ρωσία αιτιολογεί μεταξύ άλλων την εισβολή της στην Ουκρανία τον Φεβρουάριο του 2022 κατηγορώντας τις ουκρανικές αρχές ότι ανέχονται ομάδες νεοναζιστικής ιδεολογίας στους κόλπους των ενόπλων δυνάμεών τους, επισημαίνει το AFP.

Η Ουκρανία και η Ρωσία αλληλοκατηγορούνται συχνά για επιθέσεις και δολιοφθορές, συμπεριλαμβανομένου μέσω της στρατολόγησης ενηλίκων και εφήβων στα social media.

