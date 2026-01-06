Ουκρανία: Η G7 χαιρετίζει την πρόοδο στις εγγυήσεις ασφαλείας μετά τη σύνοδο του Παρισιού

Οι υπουργοί Εξωτερικών της G7 «χαιρέτισαν την πρόοδο σε σχέση με τις εγγυήσεις ασφαλείας για την Ουκρανία» στο τέλος της συνόδου της λεγόμενης «Συμμαχίας των Προθύμων» στο Παρίσι, ανακοίνωσε αργά χθες (06.01.2026) το βράδυ το γαλλικό υπουργείο Εξωτερικών.

Ο Γάλλος υπουργός Εξωτερικών, Ζαν-Νοέλ Μπαρό επικοινώνησε τηλεφωνικά με τους ομολόγους του από τις Ηνωμένες Πολιτείες, τον Καναδά, την Ιταλία, τη Γερμανία, τη Βρετανία και την Ιαπωνία, για πρώτη φορά από τότε που το Παρίσι ανέλαβε την προεδρία της G7 την 1η Ιανουαρίου, και τους ενημέρωσε σχετικά με τη δέσμευση για τις εγγυήσεις ασφαλείας στην Ουκρανία.

ΔΙΑΦΗΜΙΣΗ

Ο Μπαρό ήθελε κυρίως να ενημερώσει τους ομολόγους του της G7 για τα αποτελέσματα της συνόδου του «Συνασπισμού των Προθύμων», στην οποία μετείχαν ηγέτες από σχεδόν όλες τις ευρωπαϊκές χώρες, τον Καναδά, το ΝΑΤΟ και την ΕΕ, παρουσία των δύο απεσταλμένων του Προέδρου των ΗΠΑ, Ντόναλντ Τραμπ, για την Ουκρανία, των Στιβ Γουίτκοφ και Τζάρεντ Κούσνερ.

Η σύνοδος κατέληξε στην υπογραφή κοινής δήλωσης πρόθεσης για «την ανάπτυξη πολυεθνικής δύναμης έπειτα από μια κατάπαυση του πυρός» στην Ουκρανία. Η δύναμη αυτή θα συγκροτείται από τις χώρες της «Συμμαχίας των Προθύμων», θα τελεί υπό τους Ευρωπαίους και θα «υποστηρίζεται» από τις Ηνωμένες Πολιτείες, σύμφωνα με την τελική διακήρυξη που εξέδωσε η γαλλική προεδρία.

«Αυτή η πρώτη συνομιλία μεταξύ των υπουργών Εξωτερικών της G7 υπό τη γαλλική προεδρία κατέστησε δυνατό να εξεταστούν τα κυριότερα θέματα της διεθνούς επικαιρότητας, μεταξύ των οποίων η κατάσταση στη Βενεζουέλα», πρόσθεσε ο εκπρόσωπος του γαλλικού υπουργείου Εξωτερικών, χωρίς να δώσει περισσότερες διευκρινίσεις.

Οι περισσότερες ευρωπαϊκές χώρες επέλεξαν εμφανώς να μην καταδικάσουν έντονα την αμερικανική στρατιωτική επέμβαση που οδήγησε στη σύλληψη του έκπτωτου Προέδρου της Βενεζουέλας, Νικολάς Μαδούρο, σε μία σαφή προσπάθεια να αποφευχθεί μία αντιπαράθεση με τις ΗΠΑ, οι οποίες προωθούν νέες διπλωματικές προσπάθειες από τον Νοέμβριο για να τελειώσει ο πόλεμος στην Ουκρανία.

Ωστόσο, χώρες της γηραιάς ηπείρου, όπως η Γαλλία, η Γερμανία, η Βρετανία και η Ιταλία, εξέδωσαν κοινή δήλωση χθες υπέρ της Γροιλανδίας και της Δανίας, απέναντι στις διεκδικήσεις του Ντόναλντ Τραμπ σε αυτό το έδαφος που ανήκει στη δικαιοδοσία της Κοπεγχάγης.