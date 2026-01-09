Ουκρανία: «Η ρωσική επίθεση με πυραύλους Oreshnik στο Κίεβο είναι σοβαρή απειλή για την ευρωπαϊκή ασφάλεια»

Η ρωσική επίθεση στη διάρκεια της νύχτας της Πέμπτης (8.1.26) με βαλλιστικούς πυραύλους Oreshnik στο Κίεβο, «κοντά στα σύνορα της Ευρωπαϊκής Ένωσης και του ΝΑΤΟ είναι μια σοβαρή απειλή για την ευρωπαϊκή ασφάλεια», δήλωσε σήμερα ο Ουκρανός υπουργός Εξωτερικών Αντρίι Σίμπιχα, καλώντας τους εταίρους να αυξήσουν την πίεση επί της Μόσχας.

Τέσσερις νεκροί και 19 τραυματίες ήταν ο τραγικός απολογισμός της ρωσικής επίθεσης με πυραύλους Oreshnik σε τέσσερις συνοικίες του Κιέβου τη νύχτα της Πέμπτης.

Ο Σίμπιχα δήλωσε ότι το Κίεβο ενημερώνει τις ΗΠΑ, ευρωπαίους εταίρους και άλλες χώρες για τις λεπτομέρειες του πλήγματος μέσω διπλωματικών διαύλων.

«Ο (ρώσος πρόεδρος Βλαντίμιρ) Πούτιν χρησιμοποιεί έναν IRBM (βαλλιστικό πύραυλο μέσου βεληνεκούς) κοντά στα σύνορα της ΕΕ και του ΝΑΤΟ ως απάντηση στις δικές του παραισθήσεις – αυτό είναι αληθινά μια παγκόσμια απειλή. Και απαιτεί παγκόσμιες απαντήσεις», δήλωσε.

BREAKING: RUSSIA CONFIRMS STRIKE ON UKRAINE WITH “ORESHNIK”



Russia’s Ministry of Defense claimed the strike was a so-called “retaliation” for an attack on Putin’s residence — an attack that never actually happened.



Russian officials warn that such actions by Kyiv will… pic.twitter.com/coOxaEfLTa
January 9, 2026

This is a nightmare. The video shows a drone slamming into a residential high-rise in Kyiv



The bastards have completely lost all restraint and can’t get enough blood. pic.twitter.com/iq21C3UXiO — NEXTA (@nexta_tv) January 9, 2026

Apartments of Kyiv residents in flames after a horrific attack on the city



Last night, Russia bombed civilians and infrastructure for several hours. The attack was massive — dozens of drones, cruise missiles, and ballistic missiles were used.



Four people were killed,… pic.twitter.com/fwc2vPvdXw — NEXTA (@nexta_tv) January 9, 2026

Το ρωσικό υπουργείο Άμυνας είχε υποστηρίξει νωρίτερα σε δήλωσή του ότι το πλήγμα με τον υπερηχητικό πύραυλο Oreshnik ήταν απάντηση σε απόπειρα ουκρανικής επίθεσης με μη επανδρωμενο αεροσκάφος στα τέλη Δεκεμβρίου σε μία από τις κατοικίες του προέδρου Βλαντίμιρ Πούτιν.

Last night, Russia once again struck Ukraine with missiles and drones, mainly aimed for Kyiv. Lots of residential buildings were hit and damaged. A drone strike damaged the Embassy of Qatar in Kyiv, President Zelensky confirmed, calling it an attack on civilians amid freezing… pic.twitter.com/Fo4LpLNDYL — NOELREPORTS (@NOELreports) January 9, 2026

Το Κίεβο έχει χαρακτηρίσει «ψέμα» τον ρωσικό ισχυρισμό ότι προσπάθησε να επιτεθεί στην εν λόγω κατοικία, στη ρωσική περιφέρεια του Νόβγκοροντ, και σήμερα δήλωσε πως η προσπάθεια της Ρωσίας να δικαιολογήσει το πλήγμα επαναλαμβάνοντας τον ισχυρισμό αυτό είναι «παράλογη».

Ο Πούτιν έχει υποστηρίξει πως ο Oreshnik (η ονομασία σημαίνει φουντουκιά στη ρωσική) είναι αδύνατο να αναχαιτισθεί επειδή πετάει με ταχύτητα πάνω από δεκαπλάσια της ταχύτητας του ήχου και πως η καταστροφική ισχύς του είναι συγκρίσιμη με αυτή ενός πυρηνικού όπλου, ακόμα κι όταν φέρει συμβατική κεφαλή.