Ουκρανία: «Η ρωσική επίθεση με πυραύλους Oreshnik στο Κίεβο είναι σοβαρή απειλή για την ευρωπαϊκή ασφάλεια»

«Ο Πούτιν χρησιμοποιεί έναν IRBM πύραυλο κοντά στα σύνορα της ΕΕ και του ΝΑΤΟ ως απάντηση στις δικές του παραισθήσεις»
Πόλεμος στην Ουκρανία
Κατεστραμμένο κτίριο στο Κίεβο μετά τη ρωσική επίθεση με πυραύλους και drones / REUTERS/Anatolii Stepanov

Η ρωσική επίθεση στη διάρκεια της νύχτας της Πέμπτης (8.1.26) με βαλλιστικούς πυραύλους Oreshnik στο Κίεβο, «κοντά στα σύνορα της Ευρωπαϊκής Ένωσης και του ΝΑΤΟ είναι μια σοβαρή απειλή για την ευρωπαϊκή ασφάλεια», δήλωσε σήμερα ο Ουκρανός υπουργός Εξωτερικών Αντρίι Σίμπιχα, καλώντας τους εταίρους να αυξήσουν την πίεση επί της Μόσχας.

Τέσσερις νεκροί και 19 τραυματίες ήταν ο τραγικός απολογισμός της ρωσικής επίθεσης με πυραύλους Oreshnik σε τέσσερις συνοικίες του Κιέβου τη νύχτα της Πέμπτης.

Ο Σίμπιχα δήλωσε ότι το Κίεβο ενημερώνει τις ΗΠΑ, ευρωπαίους εταίρους και άλλες χώρες για τις λεπτομέρειες του πλήγματος μέσω διπλωματικών διαύλων.

«Ο (ρώσος πρόεδρος Βλαντίμιρ) Πούτιν χρησιμοποιεί έναν IRBM (βαλλιστικό πύραυλο μέσου βεληνεκούς) κοντά στα σύνορα της ΕΕ και του ΝΑΤΟ ως απάντηση στις δικές του παραισθήσεις – αυτό είναι αληθινά μια παγκόσμια απειλή. Και απαιτεί παγκόσμιες απαντήσεις», δήλωσε.

Το ρωσικό υπουργείο Άμυνας είχε υποστηρίξει νωρίτερα σε δήλωσή του ότι το πλήγμα με τον υπερηχητικό πύραυλο Oreshnik ήταν απάντηση σε απόπειρα ουκρανικής επίθεσης με μη επανδρωμενο αεροσκάφος στα τέλη Δεκεμβρίου σε μία από τις κατοικίες του προέδρου Βλαντίμιρ Πούτιν.

Το Κίεβο έχει χαρακτηρίσει «ψέμα» τον ρωσικό ισχυρισμό ότι προσπάθησε να επιτεθεί στην εν λόγω κατοικία, στη ρωσική περιφέρεια του Νόβγκοροντ, και σήμερα δήλωσε πως η προσπάθεια της Ρωσίας να δικαιολογήσει το πλήγμα επαναλαμβάνοντας τον ισχυρισμό αυτό είναι «παράλογη».

Ο Πούτιν έχει υποστηρίξει πως ο Oreshnik (η ονομασία σημαίνει φουντουκιά στη ρωσική) είναι αδύνατο να αναχαιτισθεί επειδή πετάει με ταχύτητα πάνω από δεκαπλάσια της ταχύτητας του ήχου και πως η καταστροφική ισχύς του είναι συγκρίσιμη με αυτή ενός πυρηνικού όπλου, ακόμα κι όταν φέρει συμβατική κεφαλή.

26
