Ουκρανία και Ρωσία συμφώνησαν στην ανταλλαγή 314 αιχμαλώτων πολέμου – Συνεχίζονται οι διαπραγματεύσεις

Μια σημαντική επιτυχία κατάφεραν οι αξιωματούχοι από την Ρωσία, την Ουκρανία και τις ΗΠΑ που πραγματοποιούν από χθες (04.02.206) ειρηνευτικές διαπραγματεύσεις στα Ηνωμένα Αραβικά Εμιράτα.

Ο Στιβ Γουίτκοφ ανακοίνωσε σήμερα (05.02.2026) ότι η Ουκρανία και η Ρωσία συμφώνησαν να προχωρήσουν σε νέα ανταλλαγή αιχμαλώτων, την πρώτη σε πέντε μήνες, κατά τις τριμερείς διαπραγματεύσεις τους στο Αμπού Ντάμπι

«Οι αντιπροσωπείες των ΗΠΑ, της Ουκρανίας και της Ρωσίας συμφώνησαν για την ανταλλαγή 314 αιχμαλώτων – την πρώτη του είδους σε πέντε μήνες», δήλωσε ο Αμερικανός ειδικός απεσταλμένος σε ανάρτηση, στον λογαριασμό του, στο μέσο κοινωνικής δικτύωσης X.

https://x.com/SEPeaceMissions/status/2019354305661137340

«Το αποτέλεσμα αυτό εξασφαλίστηκε χάρη σε ειρηνευτικές συνομιλίες σε βάθος και παραγωγικές. Μολονότι παραμένει σημαντική δουλειά για να γίνει, πρόοδοι όπως αυτές δείχνουν ότι η συνεχιζόμενη διπλωματική δέσμευση παράγει συγκεκριμένα αποτελέσματα και συμβάλλει στις προσπάθειες που έχουν στόχο να μπει τέλος στον πόλεμο στην Ουκρανία», διαβεβαίωσε.

Ο Γουίτκοφ πρόσθεσε ότι οι συνομιλίες θα συνεχιστούν και ότι αναμένεται επιπρόσθετη πρόοδος τις ερχόμενες εβδομάδες.