Ουκρανία: Καρέ καρέ ο καταστροφικός βομβαρδισμός από ρωσικό drone στο Χάρκοβο – Στόχος πανεπιστημιακό ίδρυμα

Οι υπηρεσίες έκτακτης ανάγκης ανέφεραν ότι τουλάχιστον τέσσερις άνθρωποι έχουν τραυματιστεί από την επίθεση
Καπνός στην Φαρμακευτική Σχολή του Χαρκόβου μετά από πλήγμα ρωσικού drone
Καπνός στην Φαρμακευτική Σχολή του Χαρκόβου μετά από πλήγμα ρωσικού drone / Press service of the State Emergency Service of Ukraine in Kharkiv region / Handout via REUTERS

Δεν έχουν τέλος οι αεροπορικές επιδρομές που εξαπολύει η Ρωσία στην Ουκρανία, καθώς ένα ρωσικό drone εξαπέλυσε σήμερα Τρίτη (16.09.2025) καταστροφικό βομβαρδισμό στο κεντρικό Χάρκοβο, με αποτέλεσμα να προκαλέσουν πανικό στους κατοίκους αλλά και τεράστιες υλικές ζημιές σε πολιτικές υποδομές.

Ειδικότερα, ένα ρωσικό drone έβαλαν στο στόχαστρο, την Φαρμακευτική Σχολή του Πανεπιστημίου στο Χάρκοβο, στην ανατολική Ουκρανία, σε ώρα αιχμής, όταν κόσμος βρισκόταν για δουλειές και για βόλτα στην πιο πολυσύχναστη και κατοικημένη περιοχή της πόλης.

Συγκλονιστικά είναι τα πλάνα από την στιγμή που ένα ρωσικό drone βομβαρδίζει την Φαρμακευτική Σχολή.

Σύμφωνα με τις πρώτες πληροφορίες, τουλάχιστον τέσσερις άνθρωποι τραυματίστηκαν και χρειάστηκε να τους παρασχεθούν οι πρώτες βοήθειες.

Οι επιθέσεις στο Χάρκοβο είναι συχνές, κάνοντας κάποιους από τους Ουκρανούς να τις παρομοιάζουν με τις επιθέσεις – και τα αποτελέσματά τους – από τις δυνάμεις του Χίτλερ στον Β’ Παγκόσμιο Πόλεμο.

