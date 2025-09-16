Ουκρανία: Καρέ καρέ ο καταστροφικός βομβαρδισμός από ρωσικό drone στο Χάρκοβο – Στόχος πανεπιστημιακό ίδρυμα

Δεν έχουν τέλος οι αεροπορικές επιδρομές που εξαπολύει η Ρωσία στην Ουκρανία, καθώς ένα ρωσικό drone εξαπέλυσε σήμερα Τρίτη (16.09.2025) καταστροφικό βομβαρδισμό στο κεντρικό Χάρκοβο, με αποτέλεσμα να προκαλέσουν πανικό στους κατοίκους αλλά και τεράστιες υλικές ζημιές σε πολιτικές υποδομές.

Ειδικότερα, ένα ρωσικό drone έβαλαν στο στόχαστρο, την Φαρμακευτική Σχολή του Πανεπιστημίου στο Χάρκοβο, στην ανατολική Ουκρανία, σε ώρα αιχμής, όταν κόσμος βρισκόταν για δουλειές και για βόλτα στην πιο πολυσύχναστη και κατοικημένη περιοχή της πόλης.

Συγκλονιστικά είναι τα πλάνα από την στιγμή που ένα ρωσικό drone βομβαρδίζει την Φαρμακευτική Σχολή.

Horrendous daylight drone strike on Kharkiv’s Pharmaceutical University. Give it a minute, Russians will call it a “mercenary base.” pic.twitter.com/P6uGeW6dDB — Maria Avdeeva (@maria_avdv) September 16, 2025

Σύμφωνα με τις πρώτες πληροφορίες, τουλάχιστον τέσσερις άνθρωποι τραυματίστηκαν και χρειάστηκε να τους παρασχεθούν οι πρώτες βοήθειες.

Οι επιθέσεις στο Χάρκοβο είναι συχνές, κάνοντας κάποιους από τους Ουκρανούς να τις παρομοιάζουν με τις επιθέσεις – και τα αποτελέσματά τους – από τις δυνάμεις του Χίτλερ στον Β’ Παγκόσμιο Πόλεμο.

Πηγή: OnAlert.gr