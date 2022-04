Ο Ραμζάν Καντίροφ, ηγέτης της ρωσικής περιφέρειας της Τσετσενίας και σύμμαχος του προέδρου Βλαντίμιρ Πούτιν, δήλωσε πως οι ρωσικές δυνάμεις θα καταλάβουν σήμερα πλήρως τη χαλυβουργία Azovstal όπου αντιστέκονται οι Ουκρανοί υπερασπιστές της πολιορκούμενης Μαριούπολης.

“Σήμερα, με τη βοήθεια του Παντοδύναμου (Αλλάχ), θα… καταλάβουμε πλήρως το Azovstal”, είπε ο Καντίροφ σε ηχητικό μήνυμα στο κανάλι του στο Telegram.

Η Ρωσία κάλεσε νωρίτερα τις ουκρανικές δυνάμεις και τους ξένους μαχητές, που έχουν οχυρωθεί στο εργοστάσιο της Azovstal, να καταθέσουν τα όπλα τους έως τις 16:00 σήμερα αν θέλουν να ζήσουν.

Map of #Mariupol. #Ukrainian heroes continue to hold #Azovstal under #Russian air strikes and massive artillery shelling. pic.twitter.com/9tfHgswhFa