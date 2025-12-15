Ουκρανία: Ο διπλωματικός «πυρετός» για τη λήξη του πολέμου με τη Ρωσία, οι εγγυήσεις ασφαλείας και το «αγκάθι» του Ντονμπάς

Συνεχίζονται οι διπλωματικές συνομιλίες για την επίτευξη μιας συμφωνίας για τον τερματισμό του πολέμου στην Ουκρανία με την παρέμβαση των ΗΠΑ, με τη Ρωσία να δείχνει μία στάση πιο απόμακρη στο σχέδιο και τον Βολοντίμιρ Ζελένσκι να συνεχίζει τις επαφές του για να εξασφαλίσει στήριξη και εγγυήσεις ασφαλείας.

Ο πρόεδρος της Ουκρανίας, Βολοντίμιρ Ζελένσκι δήλωσε σήμερα Δευτέρα 15.12.2025 κατά την διάρκεια συνέντευξη Τύπου με τον Γερμανό Καγκελάριο Φρίντριχ Μερτς, ότι το εδαφικό ζήτημα παραμένει επώδυνο στις ειρηνευτικές συνομιλίες για τον τερματισμό του πολέμου της Ρωσίας με την Ουκρανία, αλλά πιστεύει ότι οι ΗΠΑ θα βοηθήσουν την Ουκρανία να βρεθεί ένας συμβιβασμός.

Μιλώντας στους δημοσιογράφους στο Βερολίνο, πρόσθεσε ότι η Ουκρανία είναι έτοιμη για μια δίκαιη συνεργασία που θα οδηγήσει σε μια ισχυρή ειρηνευτική συμφωνία και ότι οι Ουκρανοί διαπραγματευτές θα συνεχίσουν να συνομιλούν με τους Αμερικανούς ομολόγους τους.

Ο Ουκρανός πρόεδρος δήλωσε ότι το Κίεβο χρειάζεται μια σαφή κατανόηση των εγγυήσεων ασφαλείας από τους συμμάχους του, πριν λάβει οποιεσδήποτε αποφάσεις σχετικά με την πρώτη γραμμή στις ειρηνευτικές συνομιλίες για τον τερματισμό του πολέμου με τη Ρωσία.

«Έχουμε σημειώσει πρόοδο σε αυτόν τον τομέα», δήλωσε. «Έχω δει τις λεπτομέρειες» και «φαίνονται αρκετά καλές, παρόλο που είναι μόνο ένα πρώτο προσχέδιο», συνέχισε ο Ζελένσκι.

Ο ίδιος πρόσθεσε ότι οποιεσδήποτε εγγυήσεις ασφαλείας θα πρέπει να περιλαμβάνουν την παρακολούθηση της κατάπαυσης του πυρός.

Οι εγγυήσεις από τις ΗΠΑ

Οι ΗΠΑ προσφέρουν στην Ουκρανία εγγυήσεις ασφαλείας παρόμοιες με εκείνες που θα λάμβανε στο πλαίσιο του ΝΑΤΟ, δήλωσαν τη Δευτέρα Αμερικανοί αξιωματούχοι, αναφέρει το Politico.

Η πρόταση αυτή αποτελεί τη ισχυρότερη και πιο σαφή δέσμευση ασφαλείας που έχει διατυπώσει μέχρι σήμερα η κυβέρνηση Τραμπ για την Ουκρανία, συνοδεύεται όμως από ένα έμμεσο τελεσίγραφο: είτε γίνεται αποδεκτή τώρα είτε η επόμενη εκδοχή δεν θα είναι τόσο γενναιόδωρη.

Η πρόταση για τις λεγόμενες εγγυήσεις τύπου Άρθρου 5 διατυπώνεται εν μέσω μαραθώνιων συνομιλιών στο Βερολίνο, με τη συμμετοχή του ειδικού απεσταλμένου Στιβ Γουίτκοφ, του γαμπρού και συμβούλου του προέδρου Ντόναλντ Τραμπ, Τζάρεντ Κούσνερ, καθώς και Ουκρανών και Ευρωπαίων αξιωματούχων, καθώς η Ουάσινγκτον επιχειρεί να πιέσει το Κίεβο να αποδεχθεί όρους που θα τερματίσουν τον πόλεμο.

Ο Ουκρανός πρόεδρος Βολοντίμιρ Ζελένσκι και πολλοί Ευρωπαίοι ηγέτες εμφανίζονταν έως τώρα απρόθυμοι να καταλήξουν σε συμφωνία χωρίς ρητή εγγύηση ασφαλείας από τις ΗΠΑ, φοβούμενοι ότι η Ρωσία θα μπορούσε, μετά από κάποιο χρονικό διάστημα, να επιτεθεί ξανά.

Η τελευταία αυτή αμερικανική πρόταση φαίνεται να αποσκοπεί στο να κατευνάσει αυτές τις ανησυχίες, αλλά και να ωθήσει τον Ζελένσκι να κινηθεί γρήγορα.

«Η βάση αυτής της συμφωνίας είναι ουσιαστικά να υπάρξουν πολύ, πολύ ισχυρές εγγυήσεις, παρόμοιες με το Άρθρο 5», δήλωσε ανώτερος Αμερικανός αξιωματούχος. «Αυτές οι εγγυήσεις δεν θα βρίσκονται στο τραπέζι επ’ αόριστον. Βρίσκονται στο τραπέζι τώρα, εφόσον υπάρξει μια καλή κατάληξη».

Κάγια Κάλας: «Όλοι γνωρίζουμε ότι το Ντονμπάς δεν είναι το τέλος του παιχνιδιού για τον Πούτιν. Αν το πάρει, θα θέλει κι άλλο»

Η Ουκρανία είναι η μόνη που μπορεί να αποφασίσει τους όρους μιας ειρηνευτικής συμφωνίας, υπογράμμισε η Ύπατη Εκπρόσωπος της ΕΕ για θέματα Εξωτερικής Πολιτικής, Κάγια Κάλας, στις δηλώσεις της μετά το Συμβούλιο Υπουργών Εξωτερικών της ΕΕ στις Βρυξέλλες, απορρίπτοντας κάθε συζήτηση περί εδαφικών παραχωρήσεων από την πλευρά του Κιέβου.

«Όλοι γνωρίζουμε ότι το Ντονμπάς δεν είναι το τέλος του παιχνιδιού για τον Πούτιν. Αν το πάρει, θα θέλει κι άλλο. Οι παραχωρήσεις πρέπει να γίνουν από τον επιτιθέμενο και όχι από το θύμα», δήλωσε χαρακτηριστικά, προσθέτοντας ότι οι παραχωρήσεις που περιλαμβάνονται στα σενάρια ειρηνευτικού σχεδίου είναι «εξαιρετικά δύσκολες» και, κατά την άποψή της, «αντανακλούν τη ρωσική τακτική», επιβεβαιώνοντας έτσι το αγκάθι που παραμένει με την περιοχή που ζητούν οι Ρώσοι.

Αναφερόμενη στο ενδεχόμενο εγκατάλειψης της προοπτικής ένταξης της Ουκρανίας στο ΝΑΤΟ, η Κάγια Κάλας τόνισε ότι μια τέτοια εξέλιξη θα πρέπει να συνοδεύεται από «ισχυρές εγγυήσεις ασφαλείας», διευκρινίζοντας ωστόσο ότι «οι Ουκρανοί είναι αυτοί που θα αποφασίσουν ποιες παραχωρήσεις είναι διατεθειμένοι να κάνουν για να φτάσουν στην ειρήνη».

Σχετικά με την πρόταση των ΗΠΑ να ενταχθεί η Ουκρανία στην Ευρωπαϊκή Ένωση το 2027, η Ύπατη Εκπρόσωπος επανέλαβε ότι η ένταξη κάθε χώρας στην ΕΕ βασίζεται στην εκπλήρωση συγκεκριμένων κριτηρίων. Παράλληλα, σημείωσε ότι η αναφορά συγκεκριμένου χρονοδιαγράμματος στο ειρηνευτικό σχέδιο δείχνει ότι «οι Αμερικανοί το σπρώχνουν», κάτι που -όπως είπε- θα μπορούσε να αποτελέσει θετικό μήνυμα για κράτη-μέλη που διατηρούν επιφυλάξεις, φωτογραφίζοντας την Ουγγαρία, ώστε να αρθεί το βέτο στο άνοιγμα διαπραγματευτικών κεφαλαίων με την Ουκρανία.

Η Κάγια Κάλας αναφέρθηκε επίσης στην προγραμματισμένη ενημέρωση των υπουργών Εξωτερικών της ΕΕ από τους Αμερικανούς διαπραγματευτές Στιβ Γουίτκοφ και Τζάρεντ Κούσνερ μέσω τηλεδιάσκεψης, η οποία τελικά δεν πραγματοποιήθηκε λόγω τεχνικών προβλημάτων. «Δεν ξέρω αν ήταν κυβερνοεπίθεση, αλλά η τεχνολογία δεν δούλεψε και έτσι δεν έχω κάτι να σας πω», ανέφερε.

Ιδιαίτερη έμφαση έδωσε στο σχέδιο χορήγησης δανείου αποζημιώσεων προς την Ουκρανία, με εγγύηση τα δεσμευμένα ρωσικά περιουσιακά στοιχεία, το οποίο χαρακτήρισε «game changer» για την πορεία του πολέμου. Όπως είπε, ελπίζει ότι θα υπάρξει αποτέλεσμα στη Σύνοδο Κορυφής της Πέμπτης, παραδεχόμενη ωστόσο ότι «βλέπει πόσο δύσκολο είναι» να επιτευχθεί συμφωνία.

Απαντώντας στις αντιρρήσεις του Βελγίου, η Ύπατη Εκπρόσωπος τόνισε ότι «οι ανησυχίες του έχουν ακουστεί και κατανοηθεί», επισημαίνοντας ότι υπάρχει κοινή βούληση να μοιραστεί το βάρος μεταξύ των κρατών-μελών.

Ερωτηθείσα αν υπάρχει εναλλακτικό σχέδιο σε περίπτωση αποτυχίας, η Κάγια Κάλας απάντησε ότι όλες οι επιλογές έχουν εξεταστεί εδώ και καιρό και ότι το συγκεκριμένο δάνειο αποζημιώσεων αποτελεί «τη πιο βιώσιμη επιλογή». Όπως εξήγησε, η λύση του κοινού δανεισμού μέσω ευρωομολόγων απαιτεί ομοφωνία, την οποία δεν στηρίζουν όλα τα κράτη-μέλη. «Η βασική αρχή είναι ότι αυτός που καταστρέφει πρέπει και να αποζημιώσει. Αυτή είναι η καλύτερη επιλογή που έχουμε μέχρι τώρα», σημείωσε.

Εξάλλου, οι σχέσεις ΕΕ-Κίνας απασχόλησαν το σημερινό Συμβούλιο Εξωτερικών Υποθέσεων. Η Κάγια Κάλας ανέφερε ότι το Πεκίνο χρησιμοποιεί ολοένα και περισσότερο τους οικονομικούς του δεσμούς ως εργαλείο πολιτικής πίεσης. Όπως είπε, οι υπουργοί Εξωτερικών της ΕΕ συζήτησαν τρόπους καλύτερης αξιοποίησης του εμπορικού «οπλοστασίου» της Ένωσης, προκειμένου να ενισχυθεί η ευρωπαϊκή ανθεκτικότητα. «Καμία ευρωπαϊκή χώρα δεν μπορεί να ανταγωνιστεί την Κίνα μόνη της», κατέληξε.

Η Ρωσία θα δεχτεί τις λεπτομέρειες λένε οι ΗΠΑ

Οι ΗΠΑ εκτιμούν ότι η Ρωσία θα αποδεχθεί μια τέτοια διευθέτηση σε μια τελική συμφωνία, καθώς και την ένταξη της Ουκρανίας στην Ευρωπαϊκή Ένωση. Η εκτίμηση αυτή ενδέχεται να αποδειχθεί υπερβολικά αισιόδοξη, δεδομένης της μέχρι τώρα άρνησης του Κρεμλίνου να υποχωρήσει στις ειρηνευτικές συνομιλίες. Η Μόσχα δεν έχει ακόμη τοποθετηθεί για καμία από τις νέες συμφωνίες που διαμορφώνονται στην Ευρώπη τις τελευταίες ημέρες.

«Πιστεύουμε ότι οι Ρώσοι, σε μια τελική συμφωνία, θα αποδεχθούν όλα αυτά που επιτρέπουν μια ισχυρή και ελεύθερη Ουκρανία. Η Ρωσία, σε μια τελική συμφωνία, έχει δείξει ότι είναι ανοιχτή στην ένταξη της Ουκρανίας στην ΕΕ», δήλωσε δεύτερος Αμερικανός αξιωματούχος. Και οι δύο μίλησαν υπό καθεστώς ανωνυμίας λόγω της ευαίσθητης φύσης των διαπραγματεύσεων.

Δεν ήταν σαφές πότε ή με ποιον τρόπο η κυβέρνηση Τραμπ θα μεταφέρει τις νέες λεπτομέρειες στη Μόσχα. Η Ρωσία αναμένει ότι η αμερικανική πλευρά θα την ενημερώσει για τις συνομιλίες, δήλωσε ο εκπρόσωπος του Κρεμλίνου, Ντμίτρι Πεσκόφ. Πρόσθεσε ότι ο Πούτιν «είναι ανοιχτός στην ειρήνη, σε μια σοβαρή ειρήνη και σε σοβαρές αποφάσεις» και ότι «δεν είναι σε καμία περίπτωση ανοιχτός σε τεχνάσματα που αποσκοπούν στην κωλυσιεργία», τονίζει σε δημοσίευμά του το Politico.