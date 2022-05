«Υπερωρίες» κάνει τις τελευταίες μέρες στο Τσερνίχιβ της Ουκρανίας ένας «στρατιώτης» ο οποίος έχει επιφορτιστεί με τον εντοπισμό και την εξουδετέρωση εκρηκτικών μηχανισμών που έχει διασπείρει στην περιοχή ο ρωσικός στρατός.

Ο λόγος για έναν σκύλο, τον Patron, που ακούραστα αναζητά – και βρίσκει – νάρκες και εκρηκτικά.

Σύμφωνα με τον τελευταίο απολογισμό της ειδικής ομάδας στην οποία «ανήκει» ο Patron, έχοντας γίνει η μασκώτ της, έχει ήδη εντοπίσει 262 εκρηκτικούς μηχανισμούς, που απομακρύνθηκαν από πυροτεχνουργούς με ασφάλεια.

Δείτε το χαρακτηριστικό βίντεο:

💙💛Army service dog – Patron continues to demine areas near #Chernihiv. Last night, together with Chernihiv bomb removal experts from the @SESU_UA, he helped discover and destroy 262 explosive devices. Thank you, buddy, for your service🐾!#StopRussia pic.twitter.com/33lO3zqA4J